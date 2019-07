vor 38 Min.

Schreinerei in Sontheim brennt

Auch im Landkreis Dillingen werden Anwohner gewarnt

In Sontheim im benachbarten Baden-Württemberg ist in der Nacht auf Sonntag ein Großbrand ausgebrochen. Eine Schreinerei stand gegen 2.30 Uhr in Flammen. Zahlreiche Einsatzkräfte wurde alarmiert, auch aus dem Landkreis Dillingen waren dutzende Helfer im Einsatz. Laut Michael Moosdiele, Kommandant der Bächinger Feuerwehr, waren neben dieser auch die Wehren aus Medlingen und Gundelfingen im Einsatz. Beteiligt waren außerdem der Rettungsdienst und das THW. Nach Angaben von Moosdiele halfen insgesamt bis zu 180 Kräfte, rund 60 davon aus dem Landkreis. Das Feuer griff von der Schreinerei auf eine Motorrad-Werkstatt über, die sich im selben Gebäude befand. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Verletzt wurde niemand, der Schaden geht wohl in die Millionen.

Laut Moosdiele wehte ein Westwind den Rauch in den Landkreis. Anwohner in Bächingen wurden mit Durchsagen vor Rauchgasen und giftigen Dämpfen gewarnt, auch in Gundelfingen sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Die Warnungen wurden bald wieder aufgehoben. (ands)

