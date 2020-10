22.10.2020

Schülerin wird in Finningen von einem Hund gebissen

Die Polizei sucht einen wadenhohen, braunen Hund aus Finningen mit schwarzen Flecken - und dessen Halter.

Eine siebenjährige Schülerin hat am Mittwoch um 16.55 Uhr an der Haltestelle Am Brunnenbach in Finningen auf den Bus gewartet. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, wurde das Mädchen währenddessen von einem kleineren Hund in die rechte Hand gebissen und dabei leicht verletzt.

Wer kann Hinweise an auf den Finninger Hund geben?

Der Hund war augenscheinlich allein unterwegs. Er wurde als etwa wadenhoch mit wuscheligen braunen Fell und schwarzen Flecken beschrieben. Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise auf den Hundebesitzer unter Telefon 09071/560. (pol)

