09.01.2021

Seit 40 Jahren im Dienst

Klara Fischer feiert ein besonderes Jubiläum

Ein ganz besonderes Jubiläum gab es am 2. Januar im Haus der Tierzucht in Wertingen. Klara Fischer konnte an diesem Tag ihr 40. Dienstjubiläum feiern. Gleich nach dem Realschulabschluss trat Klara Fischer im Jahr 1981 in die Dienste des Zuchtverbandes Wertingen – zunächst als Schreibkraft und später dann als Mitarbeiterin in der Herdbuchstelle und im Kassenwesen. Im Jahr 2011 nahm sie eine weitere Herausforderung an und ist seitdem Kassenleiterin. Vorsitzender Georg Kraus würdigte die langjährigen Verdienste, bedankte sich im Namen aller Mitarbeiter und auch der dem Zuchtverband angeschlossenen Mitgliedsbetriebe für die jahrzehntelange Treue und überreichte einen Blumenstrauß zu diesem herausragenden Arbeitsjubiläum. (pm)

