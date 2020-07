vor 19 Min.

Selbst der Lauinger „Neubau“ am Gymnasium gilt als alt

Am Albertus-Gymnasium in Lauingen steht eine Generalsanierung an.

Von „marode“ über „unsäglicher Zustand“ bis „desolat“ – die Beschreibungen für die Toiletten im Neubau des Lauinger Albertus-Magnus-Gymnasiums klingen fürchterlich. Kein Wunder. Die sanitären Anlagen sind seit Jahren sanierungsbedürftig. „Das war schon so, als ich da das Abitur gemacht habe – und das war 2010“, sagte Kreisrat Manuel Knoll am Montagnachmittag im Dillinger Kreisausschuss. Der „Neubau“ sei da schon alt gewesen.

Mit einem kleinen Seitenhieb zum Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, wo es zurzeit zu wenige Toiletten gibt (siehe nebenstehenden Bericht), sagte Bernhard Knötzinger: „Mein Sohn hat in Lauingen Abi gemacht. Ich denke, in dem Zustand, in dem die Toiletten sind, wäre es wirklich besser, es gäbe gar keine.“

So viel Geld ist da, so viel Geld wird benötigt

Der sogenannte Neubau stammt aus den Jahren 1978 bis 1980. Landrat Leo Schrell erklärte dem Kreisausschuss, dass heuer für die Sanierung der Lehrsäle für Bio, Chemie und Physik eine Förderzusage in Höhe von 500.000 Euro vorliegt. Auch die Sanierung der WC-Anlagen ist heuer noch vorgesehen – darauf hofft Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller ganz besonders. Zudem sei es auch notwendig, den Schulstandort zu stärken und voranzubringen. Heidi Terpoorten von den Grünen meinte, neben den WCs sei die Umsetzung von Klima- und Umweltschutzstandards wichtig. Im besten Fall gebe es für Lauingen ein „so tolles Konzept wie für das Dillinger Sailer-Gymnasium“.

Allerdings greifen die besagten Fördermittel nicht für die ebenfalls geplante Sanierung der naturwissenschaftlichen Übungs- und Vorbereitungsräume und die brandschutztechnische Ertüchtigung und die energetische Sanierung des Gebäudes. Diese Maßnahmen sollen im Rahmen der Generalsanierung später umgesetzt werden. Im Haushaltsplan des Landkreises sind für heuer 1,6 Millionen Euro für das Lauinger Gymnasium vorgesehen.

Zur Ermittlung weiterer Fördermittelmöglichkeiten hat der Ausschuss die Verwaltung damit beauftragt, ein Gesamtkonzept für die Generalsanierung des sogenannten Neubaus zu erstellen. Außerdem wurde die Sanierung der Lehrsäle mit Kosten von 645436 Euro und der Vorbereitungs- und Übungsräume mit Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro genehmigt. (corh)

