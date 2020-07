vor 34 Min.

Seniorin wird in Dillingen der Rollator geklaut

Die 79-jährige Dillingerin hatte ihn vor der Wohnung stehen lassen. Unbekannte stahlen den Rollator.

In der Zeit von Freitag auf Samstag wurde der Rollator einer 79-jährigen Frau entwendet. Die Seniorin wohnt in einem Mehrparteienhaus in der Klemens-Mengele-Straße in Dillingen. Sie hatte ihren Rollator im Eingangsbereich ihres Wohnanwesens abgestellt. Am Samstag fiel ihr auf, dass dieser verschwunden war. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen