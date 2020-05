vor 16 Min.

Sie nehmen Schwangeren die Corona-Angst

Frauen, die ein Kind erwarten, sind wegen der Pandemie verunsichert. Die Donauhebammen informieren.

„Hebammen stark in der Krise“ – das ist der Leitspruch des heutigen Welthebammentages. In der momentanen Situation schwanger zu sein, ist keineswegs unbeschwert, sondern geprägt von Ängsten und offenen Fragen. Viele schwangere Frauen fragen sich, was zu beachten ist: Kann sich mein Kind im Bauch anstecken? Oder darf der Vater mit in den Kreißsaal?

Donauhebammen wollten verunsicherten Schwangeren helfen

Täglich mit diesem Thema konfrontiert, haben sich die Beleg-Hebammen der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen damit beschäftigt, wie sie Schwangere unkompliziert informieren können. Erste Priorität hatte für die Donauhebammen der Kreißsaal: Wie kann es gelingen, den Hygienevorschriften zu entsprechen und trotzdem für die Schwangere eine ruhige, angenehme und sichere Atmosphäre zu schaffen, damit sie ihr Kind unter den bestmöglichen Umständen gebären kann? In vielen Telefongesprächen und Videokonferenzen mit allen beteiligten Berufsgruppen konnte das Problem gelöst werden. Als Nächstes stand der Informationsabend für werdende Eltern an.

Dillinger Hebammen zeigen virtuellen Kreißsaal

Normalerweise findet dieser immer am ersten Mittwochabend des Monats im Krankenhaus statt. „Das ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich“, sagt Hebamme Isabel Heigl. Deswegen gibt es den Informationsabend ab jetzt online auf der Internetseite des Krankenhauses und auf der Internetseite der Donauhebammen. Nach einem Vortrag mit allen wichtigen Informationen rund um die Geburt im Dillinger Krankenhaus folgt ein virtueller Rundgang durch den Kreißsaal. So können sich werdende Eltern schon vorab informieren und Einblick über die Räumlichkeiten des Kreißsaals bekommen. „Trotz Abstand waren die vergangenen sechs Wochen gesprächsintensiv. Aus neun einzelnen Beleghebammen wurde ein Team – die Donauhebammen des Dillinger Krankenhauses“, sagt Heigl.

Auf ihrer Internetseite sind alle Hebammen des Teams mit ihren Angeboten und Hebammenpraxen vertreten. Alle wichtigen Informationen rund um Anmeldung und Geburt sind dort zu finden. Laut Pressemitteilung besteht das Donauhebammenteam mittlerweile nicht nur aus Hebammen des Landkreises Dillingen, auch Hebammen aus den benachbarten Landkreisen Heidenheim, Neu-Ulm, Günzburg und Nördlingen sind dazugekommen. (pov)

INFO Unter www.donauhebammen.de oder auf der Webseite des Dillinger Krankenhauses, www.khdw.de, finden sich weitere Informationen.

Themen folgen