Sie singen und spenden

Rund 400 Besucher sind begeistert, was vier Chöre und vier Instrumentalensembles in der Bissinger Pfarrkirche vortragen. Es gibt viele Gewinner

Von Helmut Herreiner

Vielleicht ist in politisch und gesellschaftlich unruhiger werdenden Zeiten die weihnachtliche Friedensbotschaft wichtiger denn je. Das mögen sich auch so manche der annähernd 400 Besucherinnen und Besucher gedacht haben, die am Abend des dritten Adventssonntages in die Pfarrkirche St. Peter und Paul gekommen waren, um sich eineinhalb Stunden lang an zauberhaften adventlichen und weihnachtlichen Klängen zu erfreuen. Angesichts der um sich greifenden adventlichen Hektik eine gute Idee, auch um etwas zur Ruhe zu kommen. Insgesamt vier Chöre und vier Instrumentalensembles hatten sich unter der bewährten Regie von Chorleiter Roman Bauer zusammengefunden, um den Glanz der Adventszeit den Zuhörern musikalisch nahezubringen und sie dabei zugleich auch zum Spenden für einen guten Zweck zu bewegen. Der gesamte Erlös des Abends soll auch in diesem Jahr wieder zu gleichen Teilen unserem Leserhilfswerk, der Kartei der Not, sowie der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks zugutekommen.

Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Bissingen, Günter Geißler, und Pater George Vadakkinezhath begrüßten nach der feierlichen Einstimmung durch die Kesseltaler Turmbläser unter der Leitung von Richard Riegg nicht nur die Zuhörer, sondern auch fast 120 Mitwirkende aller Generationen und dankten für deren Beitrag zur weihnachtlichen Vorfreude. Mit fein ausgewogenen Chorsätzen eröffneten die Chorgemeinschaft Bissingen und das Doppelquartett, beide geleitet von Roman Bauer, die Reihe der gesanglichen Darbietungen. Festlich spielte die Original Kesseltaler Blasmusik, dirigiert von Jochen Ruf, einen Auszug aus dem Oratorium „Elias“. Von der rückseitigen Empore herab ertönten anschließend die alpenländische Weise „Nun, es nahen sich die Stunden“ des Kirchenchores aus Fronhofen, den Mario Hurler auf sehr überzeugende Art und Weise leitet. Passend dazu schlossen sich zwei Hirtenlieder aus der Steiermark an, beide präsentiert von den Kesseltaler Turmbläsern. Zart und doch voll innerer Kraft waren die drei Beiträge der Gruppe „Saitenpfiff“ aus Wertingen und Biberbach, deren Interpretationen von „Im Advent“, „Dreams“ und dem israelischen Abendlied „Erev Ba“ großen Anklang fanden. Im Anschluss an einen weiteren Auftritt des Kirchenchores Fronhofen und an eine begeisternde Version von „The Rose“ durch den Musikverein feierte der Bissinger Projektchor seine gelungene Premiere bei einem weihnachtlichen Konzert in dem Marktort.

Auch hier dirigierte Roman Bauer bei „Jesus, unser Retter naht“ und „Es ist ein Ros´ entsprungen“ äußerst sicher und umsichtig. Ihre große musikalische Bandbreite deuteten anschließend die Mitglieder von „Saiten Cross Over“ aus der Musikschule Wertingen an. Auf eine spannende Version des Leonard-Cohen-Songs „Hallelujah“ folgte ein schwungvolles „I will follow him“ und schließlich mit „Es mag net finster werd´n“ eine volkstümliche Weise. Einen modernen, schwungvollen Touch setzte dann die Kesseltaler Blasmusik mit ihrem „Swinging christmas“. In den letzten Konzertteil führten schließlich der Kirchenchor Fronhofen“ mit „Transeamus usque Bethelehem“ und die Turmbläser mit einer Ouvertüre von James Hook sowie einem kurzen Menuett ein. In großartigem Zusammenwirken der beiden Dirigenten Jochen Ruf und Roman Bauer, des Musikvereins und der Chorgemeinschaft erfolgte eine Hommage von 60 Musikerinnen und Musikern an die Gottesmutter Maria mit dem italienisch gesungenen „Il signore e con te“, an die sich das Weihnachtslied „Welch ein Klingen, Engel singen“ der Bissinger Sänger anschloss.

Den Abschluss eines grandiosen Konzertes mit vielen virtuosen Elementen bildeten die beiden immer gerne gehörten Lieder „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ und „Macht hoch die Tür“, wobei bei Letzterem das Publikum die Musikerschar vorne im Altarraum nachhaltig unterstützte. Ebenso nachhaltig waren der reiche Applaus für ausnahmslos alle musikalischen Beiträge und auch die Spendenbereitschaft der Besucher.

