Sie verkaufen ihre Spielsachen, um sich Träume zu erfüllen

Lukas will mit dem erwirtschafteten Geld eigentlich einen 600-PS-Fendt kaufen, um seinen „Gerätepark“ aufzustocken. Doch dann hat er die ersten Einnahmen in den Bulldog investiert, den er in der Hand hält. Christine Heckl ist mit ihrem Sohn beim Kinderflohmarkt.

In Lutzingen verkaufen Kinder Stofftiere, Bücher und Spiele. Damit wollen sie sich ganz besondere Wünsche erfüllen. Und sie denken an den guten Zweck.

Von Brigitte Bunk

Miriam rennt begeistert von ihrem Verkaufstisch zum Kuchenstand. „Ich hab’ schon ganz viel verkauft“, ruft die Neunjährige ihrer Mama zu. Marion Tschaffon freut sich, denn auch Timo, sieben Jahre alt, tätigt gerade einen Verkauf beim Kinderflohmarkt in Lutzingen, der auf ihre Idee hin am Samstag stattfand. Der Grund dafür: „Meine Kinder brauchen Platz.“ Nach dem Aussortieren der alten Spielsachen waren die Tschaffons schon auf dem Höchstädter Flohmarkt. „Aber da gingen die Kindersachen nicht so weg.“ Und so war der Grundstein für den Programmpunkt beim Lutzinger Ferienprogramm gelegt. Eine Voranmeldung der Teilnehmer war ihr nicht wichtig, „weil das mit Kindern so eine Sache ist“ und auf dem Parkplatz beim Sportplatz gibt es ja genügend Platz. Geld für den Platz kassiert sie nicht, denn „eine Standgebühr für Kinder geht gar nicht“. So folgert sie: „Ich hab’ ja keine Arbeit damit, also möchte ich nichts verdienen.“

Das Feuerwehrauto ist nicht mehr das Favorit

Um das Nützliche mit dem Guten zu verbinden, bringen die Eltern einfach einen Kuchen mit, den Marion Tschaffon verkauft und den Erlös der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, spendet. Insgesamt hundert Euro sind so zusammengekommen. Die Idee fand ihr Mann Tobias super, auch ihren Kindern ist die Begeisterung anzumerken, obwohl sie sich von lieb gewordenen Dingen trennen müssen.

Marion Tschaffon hatte die Idee für den Kinderflohmarkt. Bild: Bunk

Miriam erklärt cool: „Mit Barbies spiel ich nicht mehr und mit den Schleich-Tieren nur, wenn ich sie herumstehen sehe.“ Timo will sich von seinem Claas-Bulldog trennen. Das Feuerwehrauto von Playmobil gehört nicht mehr zu seinen Favoriten, überhaupt sind viele Playmobilsachen auf dem Tisch der Geschwister. Timo erklärt: „Playmobil kann man nur zusammenbauen und damit spielen, bei Lego kann man was dazu bauen. Miriam baut auch ohne Anleitung ganz was anderes draus.“ Miriam stellt klar: „Das Verkaufen macht Spaß, vor allem, wenn ich Geld im Geldbeutel habe.“ Und ihre Mama erklärt: „Das ist ihr Taschengeld, damit dürfen sie machen, was sie wollen.“ Während Miriam heutzutage L.O.L.-Puppen cool findet, wünscht sich Timo ein Lego-Spaceshuttle mit einem Rover.

Annalena aus Peterswörth will sich den Besuch eines Freizeitparks verdienen. Bild: Bunk

Der zehnjährige Leon und sein siebenjähriger Bruder Elias sind mit ihren Eltern aus Unterglauheim gekommen. Sie haben in den Ferien ihre Zimmer „ausgemistet“, so war der Anfang schon gemacht. Doch am Samstag sind sie etwas enttäuscht, denn auf dem Platz hätten sich viel mehr als das gute Dutzend Verkaufsstände ausbreiten können. Auch mehr Besucher hätten sie sich gewünscht, um ihren Tischkicker, die Puzzle, Dinos, verschiedene Kinder-Musikinstrumente und vieles mehr an das Kind zu bringen. Amelie, acht Jahre, und die vierjährige Lara aus Höchstädt haben unter anderem Bilderbücher und Puzzles im Angebot.

Die Mama hilft am Stand mit

Weil Mama mit an der Verkaufsdecke sitzt, können sie zwischendurch schauen, was ihnen gefallen könnte. Ähnlich läuft es bei Antonia, zehn, und Laura, acht, und ihrer Mama aus Holzheim.

Miriam und Timo haben ein breites Angebot an Spielsachen. Bild: Bunk

Die neunjährige Annalena ist mit ihrer Mama aus Peterswörth gekommen, um mit ihren Spielsachen anderen Kindern eine Freude zu machen und selbst Geld für den Besuch eines Freizeitparks zu verdienen. Lukas dagegen hofft auf genügend Geld für einen 600-PS-Fendt. Nachdem er am Stand des zehnjährigen Linus aber einen anderen Bulldog sieht, den er unbedingt braucht, überlegt er zwar lange, entscheidet sich dann doch für das Spielzeug, das er direkt mit nach Hause nehmen kann. Mama Christine Heckl findet die Idee mit dem Kinderflohmarkt und die Art der Umsetzung sehr gut. Die Lutzingerin würde auch nächstes Jahr wieder teilnehmen, sofern er noch einmal stattfindet: „Man trifft nette Leute und tut dabei noch was Gutes.“

