Sieben auf einen Streich: Himmlische Töne in der Wertinger Kirche

In Wertingen bekommen mehrere hundert Zuhörer ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Und auch die Kartei der Not freut sich über dieses einmalige Konzerterlebnis

Von Silvia Schmid

Im wahrsten Sinne beschenkt wurden mehrere hundert Zuhörer am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertags in der Pfarrkirche St. Martin in Wertingen. Insgesamt sieben Chöre aus der ganzen Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, dazu ein Bläserensemble der Stadtkapelle Wertingen und Organistin Pamela Putz, luden zu einem „Festlichen Weihnachtskonzert“. Voller Einsatz für die Kartei der Not





Der Untertitel „ein musikalisches Weihnachtsgeschenk“ war bewusst gewählt, verstanden die Initiatoren aus dem Liederkranz Wertingen um Margarethe Zahn die Veranstaltung doch als Gabe der gemeinschaftlichen Chöre an die Gemeinschaft der Zuhörenden. Und die nahmen das Geschenk begeistert an – die Sitzplätze des Gotteshauses reichten bei Weitem nicht aus für die zahlreichen Besucher. Zum Geschenk wird das Konzert indirekt auch für Bedürftige, die bei der Kartei der Not anklopften, wie Pfarrer Rupert Ostermayer erläuterte. Die an dem Abend gesammelten Spenden der Zuhörer gehen gänzlich an das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Hunderte Menschen sind in der Kirche

Insgesamt 160 Sängerinnen und Sänger hatten sich auf den verschiedenen Podien der Pfarrkirche positioniert und sorgten so für ein imposantes Klangerlebnis: von links, von rechts, von vorne, von hinten und in zwei Etagen von oben erschallten die Gesänge. Auf dem Programm standen dabei ganz unterschiedliche Lieder und Instrumentalstücke: Aus verschiedene Genres, aus mehreren Epochen und in insgesamt vier verschiedenen Sprachen wurden die Stücke vokal durch die Chöre, instrumental durch Orgel und Blasinstrumente dargeboten.

Klassische deutsche, lateinische und französische Weihnachtslieder erklangen ebenso wie englischsprachige Gospels, unterbrochen von variationsreichen Orgelklängen und barocken Bläserstücken. Ob mit „Quem pastores laudavere“ (Kirchenchor Zusamaltheim) oder „Holy“ (Johanneschor Meitingen und Good News), dem bekannten deutschen Weihnachtslied „Kommet ihr Hirten“ (Montechor Wertingen) oder dem bei uns eher selten live dargebotenen „Les anges dans nos campagnes“ (Collegium WERTicale) – alles drehte sich um das Wunder von Weihnachten, die Geburt Christi. „Wer das Evangelium begriffen hat, der muss davon singen“, soll Martin Luther gesagt haben. Das haben sie getan, die Chöre der Region. Mit ihrer Musik haben die begeisterten Sängerinnen und Sänger die Herzen bewegt und zum zweiten Weihnachtsfeiertag passend noch einmal den eigentlich Sinn des Weihnachtsfestes gewürdigt und weit über das gesprochene Wort hinaus Freude und Dank, Vertrauen und Bitte zum Ausdruck gebracht. ( Himmlische Klänge )



Ein einmaliges Projekt in der Zusamstadt

Das Singen als beglückendes Gemeinschaftserlebnis trat besonders schön in den beiden gemeinschaftlichen Darbietungen aller sieben Chöre hervor. Es war für die Sänger ebenso wie für das Auditorium ein erhebendes und sehr beeindruckendes Gefühl, wie die Frauen und Männer aller Chorgruppen mit „Tochter Zion, freue dich“ und „Adeste fideles/Kommt lasset und anbeten“ mehrstimmig und sehr harmonisch den Kirchenraum füllten.

Zum krönenden Abschluss waren die Zuhörer aufgefordert, gemeinsam mit den Chören das „O du fröhliche“ anzustimmen. „Himmlische Heere, jauchzen Dir Ehre“ heißt es in der dritten Strophe des Lieds und genau mit diesem Gefühl, geschenkt von ganz irdischen Chören verließen die Beschenkten an diesem Abend die Kirche St. Martin. Es dürfte wohl keine leichte Aufgabe gewesen sein, alle Chöre für dies erstmals in dieser Form stattgefundene Projekt harmonisch zusammenzufügen, die Abfolge der Lieder abzustimmen und ein passendes Programm für ein gut eineinhalbstündiges Konzert zu finden. (Lieder mit hoffnungsfroher Botschaft )







Auch Pfarrer Ostermayer war begeistert

So kann man Pfarrer Ostermayer nur zustimmen in seinem Lob für alle, die zum Gelingen dieses Konzertprojektes beigetragen haben und sie ermuntern, es zu wiederholen.

Mitgewirkt haben: das Collegium WERTIcale (Margarethe Zahn), Good News (Annette Brändle), der Johanneschor Meitingen (Andrea Henkelmann), der Kirchenchor Zusamaltheim (Elisabeth Dirr), Liederkranz Wertingen (Margarethe Zahn), der Montechor Wertingen (Elke Dünzl) und der Theaterchor Villenbach (Petra Dietrich). Am Klavier begleitete Maria Fey, an der Orgel begeisterte Pamela Putz mit den Solostücken ebenso wie begleitend, das Bläserensemble bildeten Tobias Schmid (Posaune), Matthias Mengele (Trompete), Hans Eß (Euphonium) und Heinz Balletshofer (Posaune).

