vor 20 Min.

Silo-Anhänger kippt bei Buttenwiesen um

Schuld war das Unwetter. Ein Großteil der Ladung landete auf der Straße.

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns ist am Mittwoch gegen 21 Uhr von einem aufziehenden Unwetter dazu gezwungen worden, seinen Traktor mit angehängtem Silo-Anhänger am Fahrradweg der Kreisstraße DLG 23 zwischen Blindheim und Buttenwiesen abzustellen. Durch den starken Regen geriet jedoch der circa 28 Tonnen schwere Anhänger, der mit Häckselmais beladen war, ins Rutschen und sackte vom Radweg ab.

Die Feuerwehren sicherten die Straße ab

Dabei legte sich der Anhänger auf die Seite und verlor einen Großteil der Ladung, der sich über die Kreisstraße verteilte. Durch die Feuerwehren Buttenwiesen und Pfaffenhofen wurde die Straße abgesichert und nach der Bergung der Silage wieder gereinigt. Eine Schadenshöhe am Anhänger sowie am Grünstreifen steht bislang noch nicht fest, so die Polizei. (pol)

