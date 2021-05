In Finningen und Mörslingen wird weiter fleißig gebaut

Der Gemeinderat befasst sich mit mehreren Bebauungsplänen. Und auch die Bundestagswahl sowie Impfungen sind Themen

Der vorgesehene Tagesordnungspunkt „Aufstellung des Bebauungsplanes Kreuzkette Erweiterung, Gemarkung Mörslingen“ wurde laut Mitteilung von Bürgermeister Klaus Friegel bei der Ratssitzung vertagt. Warum? Begründet hatte der Rathauschef die Vertagung wegen einer Änderung der Straßenführung. Mit dieser Vertagung sei für diese Ratssitzung laut Friegel auch die vorgesehene Beschlussfassung für die fünfte Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Finningen im Parallelverfahren sowie ein erneuter Zustimmungsbeschluss und Beschluss zur vorzeitigen Bürgerbeteiligung und vorzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vom Tisch gewesen.

Was aber im weiteren Sitzungsverlauf beschlossen wurde: Für den Bebauungsplan „Am Brunnenplatz“ in Mörslingen soll keine zweite Änderung des Plans vorgenommen, sondern eine offene Bauweise nur in Teilbereichen zugelassen werden. So teilt es der Finninger Bürgermeister auf Nachfrage mit.

Des Weiteren erörterte das Ratsgremium bereits in dieser Sitzung den Ablauf der Bundestagswahl im September für die Gemeinde Finningen. Demnach sollte die Gemeinde dafür sorgen, das die Mitglieder der Wahlausschüsse sowie alle Wahlhelfer bis Ende August jeweils zwei Impfungen gegen einen Covid-19-Infektion erhalten haben. So wurde es bei der Sitzung vergangene Woche besprochen.