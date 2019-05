vor 17 Min.

So bunt soll’s im Landkreis Dillingen werden

So sollen sich auch im Sommer die Flächen der Blühpatenschaften in Hettlingen, Schwenningen und Schabringen präsentieren, um den Insekten ihren gewohnten Lebensraum zurückzugeben. Dies sollte doch nun endlich auch einmal von Grünen-Politikern und Naturschützern anerkannt werden, fordern die Landwirte und BBV-Kreisvorsitzender Eugen Bayer.

Der Bayerische Bauernverband hat eine Aktion gestartet. Wie viele Paten haben die Landwirte für die angebotenen Blühflächen gewonnen?

Von Horst von Weitershausen

Blühpatenschaften heißt eine Aktion des Bayerischen Bauernverbandes. Daran haben sich auch drei Landwirte aus dem Landkreis Dillingen mit einer Gesamtfläche von rund zwei Hektar beteiligt: Jeder konnte bis zur kürzlich erfolgten Aussaat mit einem Beitrag von 50 Euro über zwei Jahre eine 100 Quadratmeter große Blühpatenschaft übernehmen. Zur Aussaat kam auf dem von den Landwirten bearbeiteten Böden jeweils ein Kilo der mehrjährigen Veitshöchheimer Blumenmischung „Bienenwiese“ zum Anschaffungspreis von 40 Euro pro Kilogramm.

Insgesamt wurden von angebotenen Flächen über zwei Hektar rund 0,72 Hektar an Blütenpatenschaften von Bürgern und einer Firma aus dem Landkreis übernommen.

So wurden von den zur Verfügung gestellten 1,57 Hektar des Bauern Anton Dirr in Hettlingen 4300 Quadratmeter übernommen. Dabei hat die Firma Holzbau Gumpp aus Binswangen allein für zehn Einheiten, also 1000 Quadratmeter, die Blühpatenschaft übernommen. Der Rest wurde nach den Worten Anton Dirr von Einzelpersonen, darunter Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und drei Ehepaare, bezahlt. Die übrige Fläche, für die sich keine Blühpaten fanden, wird Landwirt Dirr zu seinem eigenen Bedauern wieder mit Mais einsäen.

1700 Quadratmeter mit Veitshöchheimer Blumenmischung eingesät

Eine Fläche über 2000 Quadratmeter hat der landwirtschaftliche Familienbetrieb Wetschenbacher in Schwenningen für Blühpatenschaften zur Verfügung gestellt. Landwirt Patrick Wetschenbacher hatte für seine Aktion Flyer sogar gedruckt und in Geschäften in Höchstädt und Dillingen ausgelegt. Als Ergebnis konnte er insgesamt 1700 Quadratmeter mit der Veitshöchheimer Blumenmischung einsähen, was die Übernahme von insgesamt 17 Blühpatenschaften bedeutet. Damit sei er ganz zufrieden, sagt Wetschenbacher. Er freut sich, dass seine Blühpaten beinahe aus dem gesamten Landkreis kommen. Sogar aus Weißenburg habe sich jemand gemeldet. Die restlichen 300 Quadratmeter der angebotenen Fläche habe er wieder mit Mais eingesät. Ähnlich die Nachfrage bei Landwirt Paul Schmid aus Schabringen. Von seinen angebotenen 2800 Quadratmetern seien insgesamt 1200 Quadratmeter von zwölf Personen als Blühpaten in Anspruch genommen worden, teilt der Landwirt mit. Die restliche Fläche über 1600 Quadratmeter habe er dann selbst mit der Blumenmischung eingesät.

Es soll kein neues Geschäftsmodell geschaffen werden

Die Landwirte sehen in den übernommenen Blühpatenschaften einen ebenso positiven Anfang wie auch BBV-Kreisgeschäftsführer Eugen Bayer. In diesem Zusammenhang weisen die Landwirte wie Eugen Bayer die von Grünen und Naturschützern aufgestellten Behauptungen zurück, sie wollten mit dieser Aktion ein neues Geschäftsmodell kreieren. „Im Gegenteil“, sagt der BBV-Mann. Die Landwirte verzichten für mindestens zwei Jahre auf andere Erträge, die sie auf diesen Flächen erzielen könnten. Darüber hinaus entstehen nach den Worten des Kreisgeschäftsführers neben den Saatkosten auch noch Kosten für den Einsatz der Landtechnik. All das sei nicht mit 25 Euro im Jahr für die Blühpatenschaften abgedeckt.

Nach all der Kritik während im Rahmen des Volksbegehrens Artenschutz an der Landwirtschaft wollen die Bauern damit einen sichtbaren Beitrag für die „blühenden Landschaften“ leisten. Doch Maßnahmen in der Landwirtschaft allein genügten nicht, um den Artenrückgang zu bremsen.

