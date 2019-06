00:34 Uhr

So hilft man Kindern am besten

Kurse bei der DLRG in Lauingen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft im Kreis Dillingen bietet Menschen, die viel mit Kindern zu tun haben, einen besonderen Erste-Hilfe-Kurs an: Die Statistiken belegen, dass in Deutschland pro Jahr als 600000 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren so schwer verunglücken, dass sie medizinisch versorgt werden müssen. Trotz aller Sorgfalt bleibt es vor allem im Alltag nicht aus, dass sich Kinder verletzen, so die DLRG in einer Pressemitteilung. In solchen Fällen sei es unbedingt notwendig, zu wissen, wie man das verletzte Kind rasch und gezielt bestmöglich versorgt. Um den körperlichen Besonderheiten von Kindern gerecht zu werden, seien die aus einem normalen Erste-Hilfe-Kurs gelernten Techniken nur bedingt anwendbar. Aus diesem Grund bietet die DLRG einen Kurs, spezialisiert auf die Notfälle von Kindern, an.

Die Teilnehmer lernen Themen wie die eigene Sicherheit, das Absichern einer Unfallstelle, den Allgemeinzustand erkrankter Kinder zu beurteilen, einen Notruf abzusetzen, Maßnahmen zur psychischen Betreuung, Wundversorgung von kleineren Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Blutungen. Sie erfahren, wie sie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung an Kindern und Säuglingen durchführen, wie ein Defibrillator eingesetzt wird, wie eine Erstversorgung durchgeführt wird und einiges über die häufigsten Kinderkrankheiten. Brand- und Sportverletzungen, Verätzungen, Unterkühlungen, Hitzeerschöpfung erkennen und versorgen, oder was bei Zeckenbissen oder Insektenstichen zu tun ist, lernen die Teilnehmer ebenfalls. Der Lehrgang wendet sich im Besonderen an alle Personen, die häufig Umgang mit Kindern haben, wie etwa an Eltern, Großeltern, Erzieher in Kitas, Übungsleiter, Tagesmütter, Betreuer und Babysitter.

Der Erste-Hilfe-Kurs für Kindernotfälle findet statt am: Samstag, 22. Juni, von 9 bis 17 Uhr beim DLRG-Kreisverband Dillingen, An der Schießstätte 14 in Lauingen. Anmeldungen bis spätestens 15. Juni direkt auf der Internetseite: dillingen-donau.dlrg.de. Fragen zum Kurs kann man per E-Mail an: erste-hilfe@dillingen-donau.dlrg.de richten. (pm)

