So schön ist der Sommer in Lutzingen

Lachen, Klatschen, Mitsingen: das Programm im „Zum IBL“

Sommer in Lutzingen heißt Kultursommer. Auch in diesem Jahr hat sich der Trägerverein rund um das „Zum IBL“ wieder ein buntes Programm einfallen lassen. Von Blasmusik, Theater bis hin zu Kabarett – in Lutzingen ist was los.

Freitag, 19. Juli, und Freitag, 6. September, Einlass jeweils um 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Die Musikkapelle Lutzingen gestaltet die Abende mit besonderen Klassikern. „Böhmischer Traum“, „Kuschelpolka“ oder „Stelldichein in Oberkrain“ – Möglichkeiten, um mitzuklatschen, mitzusingen und zu schunkeln. Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.

Samstag, 31. August, Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr. Böhmisch-mährische Blasmusik vom feinsten – dafür stehen die Strawanzer. Die Kapelle besteht aus Amateurmusikern von verschiedenen Blaskapellen der Landkreise Dillingen, Augsburg und Heidenheim. Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.

mit Maria Cristina Hurtado & RiesJazz am Freitag, 28. Juni, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Eine Reise in eine südamerikanische Hazienda mit landestypischen Speisen und Getränken, lateinamerikanischen Rythmen und Kompositionen der kolumbianisch-stämmigen Musikerin Maria Cristina Hurtado – Sommer pur in Lutzingen. Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse im „Zum IBL“. Freie Platzwahl, bei schlechterem Wetter im Saal.

mit Mother’s Pride am Freitag, 26. Juli, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Ein Abend mit Mother’s Pride ist wie eine Reise durch die Vergangenheit der „Grünen Insel“. Als Irish Folk Band aus Augsburg sorgen die fünf Musiker für typisch irisches Lebensgefühl – und natürlich gibt es Guinness vom Fass. Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse im „Zum IBL“.

Auftritt am Samstag, 17. August, Einlass 18.30 Uhr, Beginn einmal um 19.30 Uhr und einmal 21 Uhr. Zur Aufführung kommt der Einakter „Die Nacht der Nächte“ von Regina Rösch.

mit Alfred Mittermeier am Freitag, 23. August, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Mit dem Programm „Zeit zum Ausmisten!“ gastiert er in der Gaststätte und holt dabei das Beil der Satire und die Sense des Humors aus dem Garten. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. (pm)

Jeden Mittwoch ab 19 Uhr, jeden Freitag ab 19 Uhr, jeden Sonntag ab 10.30 bis 14 Uhr und wieder ab 17 Uhr. Bis September – bei schönem Wetter – ist der Biergarten von Mittwoch bis Sonntag von 18 bis 22 Uhr auf.

