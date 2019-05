vor 51 Min.

So schön lässt Felix Klieser auch ohne Arme das Horn klingen

Felix Klieser ist ohne Arme geboren, beeindruckt aber trotzdem mit seinem Horn-Spiel. Ein unvergessliches Konzert in Höchstädt.

Von Erich Pawlu

Dass im Jahre 2015 das Horn zum „Instrument des Jahres“ gewählt wurde, war beim jüngsten Konzert des Bezirks in Höchstädt leicht zu begreifen. Mit einem stark romantikorientierten Programm bewies Felix Klieser, dass sich bei meisterhafter Beherrschung des Instruments die unterschiedlichsten musikalischen Stimmungen und Färbungen erzeugen lassen.

Einer der weltbesten Hornisten

Scheinbar mühelos zauberte der Hornist musikalische Ausdrucksformen von Wehmut und Zuversicht, Lebenslust und träumerischer Schwärmerei in den restlos mit Zuhörern besetzten Rittersaal. Über die kunstvolle Interpretation ließ sich doppelt staunen: Klieser wurde ohne Arme geboren, entwickelte aber das Spiel mit den Zehen des linken Fußes zu absoluter Perfektion, sodass Matthias Hain, Kulturmanager des Bezirks Schwaben, „einen der weltbesten Hornisten“ begrüßen konnte. Bestaunen konnte das Publikum nicht nur die hohe künstlerische Qualität des Konzerts, sondern auch die Energie, mit der ein resignationsfreier Mensch sogar schwerste körperliche Beeinträchtigungen überwinden kann. Dass die ausgewählten Werke mit Geist, historischem Verständnis und faszinierender Präzision vorgetragen wurden, lag auch am harmonischen Zusammenspiel von Horn und Klavier. Der Pianist Christof Keymer erwies sich als kongenialer Partner, wenn es um die gemeinsame Erarbeitung einer Klangfarbe, um die Pointierung munterer oder melancholischer Instrumentaldialoge und um die Ausdeutung von rhythmisch verpackten Emotionen ging.

Zwischen Tempo und Rhythmus

Wer als Besucher noch vor dem Konzert die Beiträge im hervorragend informierenden Programmheft lesen konnte, erhöhte mit dem Verständnis für die Kompositionen auch seinen ästhetischen Genuss. Er wird in Robert Schumanns Adagio und Allegro op. 70 die romantische Liedhaftigkeit im ersten Satz und die triolengestützten Gefühlsausbrüche im zweiten Satz mit besonderem Verständnis wahrgenommen haben. Eindrucksvoll präsentierte das Duo auch den balladesken Charakter in der „Villanelle“ des Franzosen Paul Dukas. Der mehrfache Wechsel von Tempo und Rhythmus, von dramatischen und epischen Passagen und die spaßige Variante einer nachäffenden Phrase animierte das Publikum auch bei diesem Stück zu begeistertem Beifall. Das „Andante cantabile C-Dur für Horn und Klavier“ von Richard Strauss präsentierte sich, obwohl erst 1888 entstanden, als sensible Adaption romantischer Gefühlswelten. Und natürlich eroberte sich Beethovens „Sonate für Horn und Klavier op. 17“, geschrieben im Jahre 1800 für den Hornisten Giovanni Punto, einen besonderen Platz im Programmablauf. Felix Klieser wies darauf hin, dass der junge Beethoven mit der Uraufführung der Sonate in Wien zwar großen Erfolg hatte, aber zugleich eine demütigende gedruckte Bemerkung hinnehmen musste. Ein Kritiker beendete seine Rezension mit dem Satz: „Wer ist eigentlich Beethoven?“

Bis zur Pause hatte Felix Klieser ohne Noten, also auswendig gespielt. Als Auftakt zum zweiten Teil erklangen Reinhold Glières „Vier Stücke für Horn und Klavier“. Der Komponist, 1874 in Kiew geboren, gehörte in der UdSSR zu den Vertretern der geförderten „Nationalen Musik“.

Christof Keymer begleitete ihn

Tatsächlich pflegte der deutschstämmige Komponist, wie die Höchstädter Aufführung bewies, die traditionellen musikalischen Ausdrucksformen russischer Schwermut und melancholischer Melodienflüsse, aber auch die an Tschaikowskys Stil angenäherten dramatischen Zuspitzungen. Diese Schönheit, frei von der in Russland damals verpönten revolutionären Neutönerei, lässt sich heute, nach Überwindung des politischen Hintergrunds, wieder genießen.

Den Abschluss bildete die mehrsätzige Sonate für Horn und Klavier op. 178 von Josef Gabriel Rheinberger (1839–1901). Das an Liszt angenäherte Pathos, der Hang zur musikalischen Idylle, aber auch das schmetternde Spiel als musikalischer Ausdruck des Triumphes, wurden zu einem wunderschön koordinierten Wechselspiel zweier Instrumente, die – vor allem im „Adagio“ – mit der gegenseitigen Motivgebung eine schöne Huldigung romantischer Kultur erschufen. Mit Standing Ovations reagierte das Publikum auf einen Konzertabend voller Harmonie und Schönheit. Erst nach einer Zugabe, einem Stück von Camille Saint-Saëns, waren die Besucher bereit, Felix Klieser und Christof Keymer zu verabschieden.

