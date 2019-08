06.08.2019

So sieht ein perfekter Sommertag aus

Der Landkreis Dillingen zeichnet lauter junge Maler aus

Im Rahmen einer Feierstunde hat Landrat Leo Schrell die Teilnehmer des Malwettbewerbes zur Kampagne „Sonne(n) mit Verstand“ ausgezeichnet.

Dazu konnten Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Bilder zu ihrem perfekten Sommertag malen. Das Team des Fachbereichs Gesundheit am Landratsamt, das auch die Gesundheitsregionplus im Landkreis Dillingen managt, organisierte diesen Wettbewerb und hat dabei auf das Thema „Sonne(n) mit Verstand“ aufmerksam gemacht. Vorab fanden drei Aktionstage im Eichwaldbad in Dillingen, im Freibad in Wertingen und am Wünschsee bei Peterswörth (wir berichteten) statt, an denen die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Gesundheit alle Badegäste zu den richtigen und vor allem präventiven Maßnahmen gegen Sonnenbrand informierte.

Alle 28 Kinder, die beim dazugehörigen Malwettbewerb ein Bild einreichten, nahmen laut Pressemitteilung an der Preisverleihung teil und bekamen kleine Gewinne überreicht. Der Hauptpreis war eine Theateraufführung von Eukitea für die ganze Klasse, die von Erdgas Schwaben zur Verfügung gestellt wurde. Über den Hauptpreis konnte sich ein siebenjähriger Gewinner der Grundschule in Schretzheim freuen. Landrat Leo Schrell überreichte die Preise und verdeutlichte noch einmal, wie wichtig es ist, auf einen ausreichenden Sonnenschutz zu achten. (pm)

Nähere Informationen zum Thema sind unter: https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/umwelteinwirkungen/uv-strahlung/ abrufbar.

