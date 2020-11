14:15 Uhr

So soll der Ballhauser Friedhof in Zukunft aussehen

Im Gemeinderat Syrgenstein wurden einige Projekte diskutiert. Darunter auch die geplanten Umbaumaßnahmen für den Friedhof im Ortsteil Ballhausen. Die Pläne hierfür werden in der Bachtalhalle ausgestellt.

Plus Der erste Entwurf für den Umbau des Friedhofs Ballhausen, Ortsteil von Syrgenstein, sieht unter anderem mehr Sitzbänke vor.

Von Silva Metschl

Die Planung der Schulstraße in Syrgenstein ist in der finalen Phase. „Im Moment gibt es noch zwei Varianten“, erklärt Bürgermeisterin Mirjam Steiner. Bei der Besprechung im Gemeinderat wurden nun noch einige Anregungen vorgebracht. Im November soll der Plan verabschiedet werden. Dann wird auch entschieden, wie der Kreisverkehr in der Buswendeplatte gestaltet wird: Zur Auswahl stehen drei Fontänen oder ein mit Wasser überspülter Stein.

Umbau Friedhof Ballhausen Thema im Gemeinderat

Noch am Anfang der Planung steht dagegen der Umbau des Friedhofs Ballhausen. In der Sitzung sei die erste Überplanung angeschaut und besprochen worden. Zuvor sei der Entwurf der Kirchenverwaltung Siegfried Müller sowie Friedhofsreferent Norbert Wörle zur Abstimmung zugesandt worden. Eine Veränderung ist die Versetzung des Kreuzes, das im Entwurf nun gegenüber des Eingangs an der äußeren Hecke stehen soll. Müller teilte telefonisch mit, dass weiterhin auf die Witterungsbeständigkeit geachtet werden muss, etwa durch eine Verlängerung des Holzdaches.

Weitere Sitzbänke für den Ballhauser Friedhof

Entlang der äußeren Hecke ist eine Baumreihe mit Bestattungsmöglichkeiten vorgesehen, dort mit Entfall der Erdgräber. In einem anderen Bereich könnte eine Reihe mit Rasengräbern entstehen. Insgesamt sollen die Thujen, die aktuell gepflanzt sind, mit Hochstämmen ersetzt werden. Entlang des Mittelgangs ist eine zusätzliche Wasserstelle mit Sitzbänken angedacht. Eine Sitzmöglichkeit ist zudem an der Rückseite der Kapelle geplant. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Zufahrt an der Aussegnungshalle zurückzubauen und aufzuschütten, um dort weitere Sitzbänke aufzustellen. Mehr Urnengräber könnten gegenüber der Eingangstür zur Kapelle auf beiden Seiten des Mittelgangs entstehen. Statt den jetzigen Urnengräbern im hinteren Friedhofbereich ist eine Urnenwand geplant.

Bauvorhaben in der Bachtalhalle Syrgenstein ausgestellt

Die Pläne werden stundenweise im Foyer der Bachtalhalle ausgestellt. „Die Bürger dürfen dort ihre Ideen und Bedenken einbringen“, sagt Steiner. Termine sind am Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November von 13 bis 15 Uhr sowie Sonntag, 15. November, von 11 bis 12 Uhr. Steiner wird am Samstagstermin voraussichtlich vor Ort sein und Fragen beantworten. Ihre Anliegen können die Bürger auf bereitliegendes Papier schreiben und in eine Box werfen. Diese werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. Die Infektionsschutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen.

Wenig erfreuliche Nachrichten hat die Bürgermeisterin zum Schluss des öffentlichen Teiles: „In der Bachtalhalle gab es einen Wasserschaden.“ Dieser sei Freitagabend entstanden und bereits Samstagvormittag entdeckt worden, mit der Trocknung habe man bereits begonnen. „Ich befürchte allerdings nichts Gutes“, meint Steiner.

Die Sperrung am Syrgensteinring, die aufgrund eines Erdrutsches an einer dortigen Baustelle nötig ist, bleibt noch bestehen: „Wir sind mit dem Bauherren aber bereits im Gespräch.“

