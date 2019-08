22.08.2019

So will das Dillikat ein nachhaltiges Fest sein

In Dillingen findet zum fünften Mal das Dillikat statt. Wie die Organisatoren für Nachhaltigkeit sorgen und was für die Besucher geboten ist.

Von Andreas Schopf

Würde man sich eine Veranstaltung ausmalen, die genau in den momentanen Zeitgeist passt, es wäre wohl so etwas wie das Dillikat. Das Fest, das am kommenden Sonntag, 25. August, im Dillinger Taxispark stattfindet, schreibt sich Attribute wie Ökologie und Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Aspekte, die spätestens seit den „Fridays-for-Future“-Protesten in aller Munde sind (lesen Sie hier den Bericht zur Demo in Dillingen). Das Dillikat verfolgt diese Ziele schon seit einigen Jahren. Heuer findet die Veranstaltung zum fünften Mal statt. „Kaum zu fassen“, sagt Mitorganisator Joachim Hien angesichts dieses kleinen Jubiläums.

Dillikat in Dillingen ist ein „Müllvermeidungsfest“

Er bezeichnet das Dillikat als „Müllvermeidungsfest“ und spricht damit ein zentrales Ziel der Veranstalter an. Zwar spielen Essen und Trinken eine bedeutende Rolle, dennoch soll die Müllbelastung möglichst gering ausfallen. Teilnehmende Produzenten haben die Vorgabe, kein Einmal-Geschirr aus Plastik zu verwenden. Stattdessen stellen die Veranstalter Geschirr vom Städtischen Bauhof zur Verfügung, ebenso wie ein Spülmobil, in dem sich die Organisatoren selbst um den Abwasch kümmern – und das ehrenamtlich. „Ein Knochenjob“, sagt Hien. „Aber nachhaltiger geht es kaum.“ Um den Arbeitsaufwand zu verringern, gibt es zudem eine selbst gebaute Vorrichtung, die die Besucher des Dillikat zum Aufräumen animieren und den Taxispark sauber halten soll. Ein Biertisch wurde so umgebaut, dass er als Trennstation fungiert. Durch Löcher im Tisch kann man etwa Papier- und Biomüll trennen – selbstverständlich nicht in normale Mülltüten, sondern in wiederverwendbare Eimer.

Neben Plastikgeschirr sollen die Verkäufer auch andere Wegwerfprodukte, wie etwa Schaschlik-Spieße, vermeiden – soweit es geht. „Es ist aber nicht immer möglich, auf alles zu verzichten“, sagt Hien. Im ersten Jahr haben die Überbleibsel des Dillikat sechs blaue Müllsäcke gefüllt. Die Veranstalter wollten diese Zahl eigentlich halbieren. Doch in den Folgejahren etablierte sich dieses Müllaufkommen, der Abfall konnte nicht weiter reduziert werden. „Das meiste sind Servietten“, sagt Hien.

Essensreste lassen sich oft nicht vermeiden

Auch Essensreste lassen sich oft nicht vermeiden. Gerade Kinder, aber auch Erwachsene, essen nicht immer alles auf, was vor ihnen auf dem Teller liegt. Entweder, weil sie ihren Hunger falsch eingeschätzt haben und schon satt sind, oder weil es ihnen schlicht nicht geschmeckt hat. „Aber letzteres ist auf dem Dillikat ja fast nicht möglich“, scherzt Hien und lacht. Produzenten aus dem Landkreis und darüber hinaus verkaufen dort regionale, ökologische und nachhaltige Produkte. Neben den kulinarischen Anbietern befinden sich unter den 27 Ständen auch solche, an denen lediglich informiert wird. Vertreten sind beispielsweise der Kreisverband für Gartenbau, der Tauschring Dillingen, das Mooseum Bächingen, das Wertinger Foodsharing oder Donautal-Aktiv.

Im Fokus soll auch wieder die Musik stehen. Acht Formationen werden im Taxispark spielen, darunter die Wirtshausmusikanten Lauingen, die Kindertanzgruppe TSC Dillingen oder die Dillinger Nachwuchsband Planet B, die laut Hien ihren ersten großen Auftritt haben wird.

Veranstalter rechnen mit 3000 Besuchern

Die Veranstalter rechnen, wie in den vergangenen Jahren, mit rund 3000 Besuchern, die am Sonntag von 10 bis 23 Uhr das Dillikat ansteuern. Zum Abschluss des Events soll es wieder eine Überraschung geben. Zuletzt bekamen Gäste etwa einen Flashmob, also eine kurze, scheinbar spontane Gruppenaktion, während des Abbaus zu sehen. „So etwas wird es auch heuer wieder geben“, kündigt Hien an.

