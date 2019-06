vor 6 Min.

So zeigt man Haltung

Dillingen: Kurse für Engagement

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Engagement stärken, Haltung zeigen“ finden am 25. Juni und am 23. Juli 2019 im Pfarrzentrum St. Ulrich in Dillingen jeweils von 17 bis 20 Uhr eine Workshopreihe des Landesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement Bayern (LBE) statt. Dazu sind alle Menschen mit Interesse am bürgerschaftlichen Engagement willkommen.

Dabei werden Themen wie Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit behandelt und auf die Wurzeln von rassistischem Denken, eigene Erfahrungen, Einstellungen und Haltungen (Workshop 1 und 2) sowie die Reaktion auf Anfeindungen von außen (Workshop 3) eingegangen. Die Workshops sind laut Pressemitteilung abwechslungsreich und kurzweilig gestaltet. Der Besuch der kompletten Reihe ist sinnvoll, aber auch nur Einzelveranstaltungen können besucht werden. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei, bei maximal jeweils 15 Teilnehmern. Eine verbindliche Anmeldung für die Workshops ist vor der jeweiligen Veranstaltung erforderlich bei:

Alexandra Bronnhuber, Landratsamt Dillingen, Team 223, Hauptamtliche Integrationslotsin, Große Allee 49, 89407 Dillingen, Telefon 09071/77062253, Fax 09071/5133553, E-Mail Alexandra.Bronnhuber@landratsamt.dillingen.de. (pm)

