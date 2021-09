Die Charlottenhöhle in Heidenheim gibt’s jetzt virtuell

Plus Das Schauland wartet als Besonderheit mit einem virtuellen Eingang in die Höhle auf. Die Saison läuft unter normalen Bedingungen, der Wohnmobilstellplatz ist gefragt.

Wie sieht es in der Charlottenhöhle aus? Welche Besonderheiten hat sie? Zigtausende Menschen, die jedes Jahr ein Ticket für eine Führung in der Hürbener Höhle lösen, können diese Fragen sicher beantworten. Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, vielleicht unter Platzangst leiden, oder aber auf den Rollstuhl angewiesen sind, kennen die Höhle wohl kaum. Sie hatten bislang kaum eine Möglichkeit, einen Zugang zur Höhle zu finden. Genau das kann sich jetzt ändern: Im Schauland, das seit 2008 schon sehr viel zu bieten hat, ist der erste Teil einer aufwendigen Ausstellung nun realisiert, die unter der Regie von Uwe Krüger entstand.