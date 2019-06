vor 54 Min.

Sonderheimer Künstler startete mit Rock-Stars seine Karriere

Alwin Breskott hat sich im Keller seines Hauses in Sonderheim ein Atelier eingerichtet, in dem er in Ruhe seiner künstlerischen Arbeit nachgehen kann. Ein weiteres Atelier hat er sich in einer alten Scheune im Garten eingerichtet.

Alwin Breskott aus Sonderheim zeigt einen seine Bilder im Geigerturm von Höchstädt. Am Anfang malte er Rockstars.

Von horst von Weitershausen

Hier muss ein Künstler wohnen, so die ersten Gedanken beim Betreten des Hauses an der Blindheimer Straße in Sonderheim. Denn als Alwin Breskott die Tür öffnet, fallen dem Besucher sofort große gerahmte Farbenspiele auf, die im Flur des Hauses an geeigneter Stelle angebracht sind. Bei diesen Arbeiten sei der immer noch in ihm vorhandene Hippie-Virus zu sehen, sagt Alwin Breskott. „Denn die Bilder wurden gemalt, um meine Gefühle in Farben zu fassen, mit der Absicht, zu sehen, was auf der Leinwand passiert“, sagt Breskott. In diesem Zusammenhang erzählt er, mit der Malerei vor rund 50 Jahren begonnen zu haben. Dabei seien seine ersten Werke gewesen, die Konterfeis von Rock-Stars wie beispielsweise Jimi Hendrix, Jim Morrison oder den Rolling Stones von der Bravo auf T-Shirts abzumalen, berichtet der heute 66-Jährige.

Die Shirts waren der Renner, doch die Malerei wurde nicht sein Beruf

„Klar, dass die Shirts reißenden Absatz gefunden haben“, so Breskott, doch die Malerei als Beruf, dies sei ihm nie in den Sinn gekommen. Doch habe letztendlich sein Beruf als Projekt- und Designmanager bei der Firma Gartner in Gundelfingen auch etwas mit gestalterischer Kreativität zu tun gehabt.

Dabei habe er jedoch nie in seiner knapp bemessenen Freizeit auf seine Malerei verzichtet, wobei er besonders von den Stilrichtungen des Impressionismus, des klassisch Gegenständlichen und des fantastischen Realismus beeinflusst worden sei.

"Ich schaffe, was in mir ist"

Erstmals öffentlich Anerkennung habe er in den 1980er Jahren bei einer Ausstellung in der Höchstädter Turnhalle für seine Malerei erhalten, was ihn dazu angespornt habe, mit den anderen ausstellenden Künstlern ein Kunstforum in Höchstädt zu gründen, was sich jedoch bereits nach einigen Jahren wieder verlaufen habe. Seine Maltechniken erlernte er autodidaktisch mithilfe von Büchern, berichtet der Sonderheimer. Der Sohn eines Landwirts war schon in frühester Jugend sehr naturverbunden und hielt verschiedene Eindrück mit Papier und Bleistift fest.

So vergeht auch nach den Worten des Künstlers kein Tag seit seinem Eintritt in den beruflichen Ruhestand, an dem er sich nicht in der Natur bewegt, um deren Farben und Motive visuell und gedanklich aufzunehmen und dann mit seiner Malerei auf die Leinwand zu bringen. Für seine künstlerischen Aktivitäten hat er sich jeweils im Keller des Wohnhauses sowie in einer Scheune ein Atelier eingerichtet. Die Ergebnisse seiner künstlerischen Gestaltung in Aquarell, Acryl und Öl, seine starke Naturverbundenheit, sein Leben mit der und für die Natur sowie den Umgang mit ihr präsentiert Alwin Breskott unter dem Motto: „Ich schaffe, was in mir ist“ im Rahmen einer Ausstellung im Höchstädter Geigerturm in der Geigergasse an den beiden Sonntagen 30. Juni und 7. Juli von jeweils 14 bis 17 Uhr.

Die Vernissage zur Ausstellung wird vom Kunstforum der Stadt Höchstädt am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr in Szene gesetzt.

