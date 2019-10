18:16 Uhr

Sonnenenergie vom BSH-Dach

Eine große Fotovoltaik-Anlage kommt aufs Logistikzentrum des Dillinger Geschirrspülerwerks. Für einen Stadtrat ist das "die Freude der Woche".

Auf dem Dach des neuen Logistikzentrums der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen wird eine große Fotovoltaik-Anlage entstehen. Darüber informierte Oberbürgermeister Frank Kunz die Dillinger Stadträte. Die Anlage soll eine Leistung von 870 kWp (Kilowatt Peak) haben. Die Module sollen noch in diesem Jahr auf der Logistikhalle installiert werden, informierte Kunz. Das Dillinger Geschirrspülerwerk wolle mit dieser Fotovoltaik einen Teil seines Strombedarfs decken, erläuterte der Rathauschef.

Es gibt noch ein anderes Projekt

SPD-Stadtrat Albrecht Witte bezeichnete die Mitteilung der BSH Hausgeräte als „Freude der Woche“, denn er habe nicht erwartet, dass aus der Fotovoltaik auf der Logistikhalle noch etwas wird. Allerdings habe er gedacht, dass die Stadt Dillingen an diesem Projekt beteiligt werde. Kunz sagte, dass die BSH das Projekt alleine verwirklichen werde. Es gebe aber auf einer Freifläche ein anderes Projekt, wo sich die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und einem Unternehmen abzeichne.

Schweizer: Dillingen soll CO2-Ausstoß verringern

In der Diskussion am Ende der Sitzung forderte Erika Schweizer (CSU), dass die Stadt Dillingen noch mehr tun müsse, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Dies sei auch Thema in der jüngsten Bürgerversammlung gewesen. Die Stadt tue hier schon viel, müsse aber finanzielle Mittel bereitstellen, um noch besser zu werden.

Kunz stellt die Bemühungen der Stadt heraus

Kunz stellte wie in der Bürgerversammlung die Bemühungen der Stadt heraus – von der Versorgung der städtischen Gebäude mit grünem Strom über das Fernwärmenetz bis zum Stadtbus. Bis zu den Haushaltsberatungen, so Kunz, werde die Stadt eine CO2-Bilanz vorlegen und dabei ermitteln, wo die Einsparpotenziale liegen. (bv)

