Spätsommerwetter sorgt für Besucheransturm in Bächingen

Beim Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen profitieren am Ende alle: Besucher, Verkäufer und auch die Kartei der Not.

Von Horst von Weitershausen

„Was in diesem Jahr hier los ist, sprengt alle Erwartungen“, sagt Wilhelm Rochau, Vorsitzender des Fördervereins Mooseum und Mitorganisator des Apfel- und Kartoffelmarktes. „Seit 11 Uhr geht es rund auf dem Marktgelände“, berichtet der Fördervereinsvorsitzende. Das sei sicherlich auch dem herrlichen Spätsommerwetter geschuldet. Und wie es vom Besucheraufkommen her aussehe, so Rochau, werde der Andrang sicherlich noch bis zum Ende des Marktes um 18 Uhr weitergehen.

Mehr als 50 Verkaufsstände beim Apfel- und Kartoffelmarkt

Es gab auch viel zu entdecken für die tausenden Besuchern, die über den Markt mit seinen mehr als 50 Verkaufsständen schlenderten. Neben einem vielfältigen Angebot von Apfel- und Kartoffelsorten hatten auch die heimischen Imker einiges aufgefahren. Natürlich durften auch Kunsthandwerk, Bastel-, Deko- und Geschenkideen nicht fehlen. Darüber hinaus konnten die Marktbesucher im Hof und entlang der Straße Gemüse, Obst, Käse, Honig, Liköre und Beerenweine, Gartendeko, Handwerksgerät und Haushaltswaren für die Einmachzeit entdecken. Da war es keine Wunder, dass im Minutentakt – nach lebhafter Kommunikation zwischen Verkäufern und Kunden – Waren im Einkaufsnetz oder im Stoffbeutel landeten.

Bei der Zusammenstellung der Fieranten achten die Organisatoren besonders darauf, dass die verkauften Produkte aus der Region stammen und möglichst naturverträglich sind. Das kommt offensichtlich gut an.

Ein weiterer Grund dafür, dass der Apfel- und Kartoffelmarkt immer mehr Zulauf erfährt, dürfte das Angebot für Familien mit Kindern sein. Die Kleinen konnten ihre Kreativität bei den Bastelaktionen ausleben, während die Eltern die Stände besuchten. Außerdem residierte im Schloss Märchenerzähler Werner Müller, der den Kindern Geschichten der Gebrüder Grimm, von Hans Christian Andersen und aus eigener Feder vorlas. Die jungen Besucher hörten ihm wie gebannt zu.

Fast kein Durchkommen gab es zeitweise zwischen den Verkaufsständen auf dem Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen. Geschuldet war dies neben dem reichhaltigen Marktangebot auch den sommerlichen Temperaturen. Bild: Horst von Weitershausen

Die Atmosphäre lässt die Besucher wiederkommen

Ebenfalls im Schloss untergebracht war in diesem Jahr eine Ausstellung von Holzkünstler und Holzgestalter Bernhard Schmid aus Rettenbach bei Günzburg. Die meisten Skulpturen hat der Künstler aus abgestorbenen Bäumen und Wurzeln herausgearbeitet. Das weckte die Neugier der Besucher.

Begeistert vom diesjährigen Markt waren auch Anton Böhm und seine Frau aus Dillingen. „Wir kommen eigentlich schon seit Jahren immer wieder auf den Markt hier“, sagte der Dillinger und lobte das Angebot und die Marktatmosphäre. Diese besondere Stimmung ist es auch, die Leontine und Hildegard aus Dischigen immer wieder dorthin kommen lässt. „Nicht zu vergessen das ausgezeichnete Kuchenbüffet“, erklärten die beiden – allein schon deshalb lohne es sich, bei solch einem Traumwetter nach Bächingen zu kommen.

Haben Sie auch eine Kartoffelwaffel probiert?

Auch das restliche Essen kam gut an: Zum Mittagessen, zu dem die Brenztalmusikanten aufspielten, bildete sich eine lange Schlange vor der Kasse. Im Angebot war neben dem bekannt-leckerem Hammelbraten noch andere deftige Schmankerl.

Nicht zu vergessen, die Leckereien, die dem Markt seinen Namen geben: Von der Kartoffelsuppe über Apfelkuchen bis hin zu Apfel- und Kartoffelwaffeln fand jeder etwas, das ihm zusagte.

Neben all diesen Aktionen unter dem Marktmotto „Schmecken und entdecken“ hatte Wilhelm Rochau nicht die Kartei der Not, das Lesehilfswerk unserer Zeitung, vergessen. Die Kartoffeln, die im Frühsommer von Mitgliedern des Vereins für Gartenbau, Heimat und Umwelt in Bächingen mit Unterstützung von Helfern der Umweltstation Mooseum und fleißigen Kindern gelegt worden waren, wurden auf dem Markt verkauft. Den Erlös in Höhe von 200 Euro übergab Wilhelm Rochau mit einigen seiner Helfer an die Kartei der Not.

Den Erlös von 200 Euro aus dem Kartoffelverkauf spendete Wilhelm Rochau (rechts) mit seinen kleinen und großen Helfern der Kartei der Not. Bild: Horst von Weitershausen

