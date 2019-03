vor 22 Min.

„Spannendes“ Verhältnis

Beim Akademikerkreis geht es um Kirche und Politik

Die aus Presse und Fernsehen bekannte Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Münch spricht am Montag, 25. März, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Peter in Dillingen zum Thema „Kirche und Politik in der Gegenwart – ein „spannendes“ Verhältnis“. Ausgang für diesen Vortrag sind die Irritationen zwischen Kirche und Politik in Bayern, wie sie sich in der Flüchtlingspolitik oder bei der vom Ministerpräsidenten angeordneten Anbringung von Kreuzen in staatlichen Gebäuden jüngst gezeigt haben. Gegenseitige Kritik zwischen Würdenträgern der Kirche und hochrangigen bayerischen Politikern prägte die Schlagzeilen.

Die Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing fragt grundsätzlich nach dem Verhältnis Kirche beziehungsweise Religion und Politik und thematisiert unter anderem folgende Fragen: Welche Auswirkungen haben die abnehmende Kirchenbindung und die Pluralisierung unserer Gesellschaft auf das Parteiensystem? Driften Kirche und bayerische Politik in grundsätzlichen Fragen auseinander? Welche Trends lassen sich nach der Landtagswahl 2018 erkennen? Veranstalter ist der Kath. Akademikerkreis Dillingen. (pm)

Pfarrzentrum St. Peter, Klosterstraße 7, Dillingen. Der Eintritt für Schüler und Studenten ist frei.

