12:18 Uhr

Spaziergänger findet Handgranate im Wald

Eine Spezialfirma muss die Waffe an Silvester sichern. Polizei gibt Entwarnung.

Einen gefährlichen Fund hat ein Spaziergänger am Silvestervormittag in Medlingen gemacht. Der 47-jährige Mann hat in einem Waldgebiet nördlich von Medlingen eine Handgranate gefunden. Diese konnte Laufe des Tages unter Hinzuziehung einer Fachfirma geborgen werden. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung, betont die Polizei in ihrem Bericht. (pol)

