vor 35 Min.

Sperrmüll fängt plötzlich Feuer

Einsatz in Dillingen

Die Polizei geht von einer Spontanentflammung aus: Am Samstag um 12.30 Uhr geriet Rest- und Sperrmüll in Flammen. In der Nachtweide in Dillingen war bereits am Vortag ein Lastwagen mit Rest- und Sperrmüll beladen worden. Als der Laster zur Tatzeit abgeholt werden sollte, stellten die Mitarbeiter plötzlich eine starke Rauchentwicklung fest.

Der Müll wurde rasch vom Fahrzeug abgeladen und von der Feuerwehr Dillingen abgelöscht. Es entstand kein Schaden an den Fahrzeugen, eine Gefahr für Personen bestand nicht. (pol)

