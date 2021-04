Sperrung an der B16 in Lauingen

Ab Montag wird der Kreisverkehr saniert

Der Kreisverkehr an der Anschlussstelle Dillingen West/ Lauingen Ost ( B 16/ St 2025/ DLG 4) ist aufgrund der hohen Schwerverkehrsbelastung geschädigt. Das Staatliche Bauamt Krumbach saniert daher die Kreisfahrbahn. Hierfür wird der Kreisverkehr für den Verkehr ab dem 19. April voll gesperrt. Die Kreisfahrbahn zeigt starke Spurrinnen und Verdrückungen. Um eine weitergehende Schädigung der Fahrbahn zu verhindern, und um die Verkehrssicherheit nicht zu beeinträchtigen, wird der schadhafte Fahrbahnbelag ausgefräst. Anschließend wird der vorhandene Straßenaufbau mit einer zweilagigen Asphaltschicht erneuert. Das teilte das Staatliche Bauamt mit. Die Bauarbeiten sollen bis spätestens Ende der Woche abgeschlossen werden. Der Kreisverkehr wird dazu voll gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Lauingen und Dillingen über die benachbarten Anschlussstellen Dillingen Mitte (Donaualtheim) und Lauingen umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Burgau wird über die Anschlussstelle Peterswörth geführt. (pm)