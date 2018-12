20:30 Uhr

Spitzzüngige, musikalische Satire in Blindheim

Der Gartenbauverein Blindheim hat die Couplet-AG zu Gast. Wie die Gruppe die Zuschauer vergnügt.

Von Horst von Weitershausen

Die Couplet-AG gastiert in Blindheim. Eine Meldung des Gartenbauvereins, die schnell in der Gemeinde samt Landkreis die Runde machte. Dies führte innerhalb kürzester Zeit dazu, dass der Saal im Gasthof Zum Kreuz ausverkauft war und viele Kartenwünsche zum Leidwesen der Veranstalter nicht erfüllt werden konnten.

Doch wer das Glück hatte, dem Spektakel der vier Musikkabarettisten beizuwohnen, erlebte exzellentes Musikkabarett, angereichert mit spitzzüngiger Satire, mit Kalauer-Witz und intelligentem Humor. Bereits nach wenigen Minuten hatten Jürgen Kirner, Bianca Bachmann, Berni Filser und Bernhard Gruber den voll besetzten Saal mit ihrem Programm durch die letzten 25 Jahre der Kabarettisten im Griff. Mit Couplets wie „Ein Glaserl Eigenurin“ oder dem „Bofrost-Mann“ gelingt der Truppe um Gründer Jürgen Kirner seit über 25 Jahren der Siegeszug durch Wirtshäuser und Brettl-Bühnen.

Blindheim: Couplet-AG analysiert und parodiert

Karl Valentin hätte an den bissig und boshaft, oft politisch und gesellschaftskritischen Texten seine Freude gehabt. Dazu die eingängigen Melodien, die Bernhard Gruber für erst kürzlich wieder aufgetauchte Liedtexte des bayerischen Komiker-Original komponiert hat. Bemerkenswert auch die musikalische Kanonade gegen intellektuelle Provinz und provinziellen Intellekt. Da wird genau auf das Leben geschaut und gleichermaßen Großkopferte und Kleingeistige, Intriganten und Opportunisten analysiert und parodiert. Das beginnt mit der Russen-Olga, die alle Wünsche erfüllt, dem Schutzgeld-Rasso vom Inkasso, dem Söder-Rektal-Zäpfchen, den „Beamtenpatenschaften“ oder bei Liedern wie „nehmens an Alten“, „mir miassan operiern“ bis hin zum “so amüsiert sich jeder“. Und obwohl die Truppe auch manchmal ein wenig derb daher kommt, dem Publikum im Saal gefällt´s. Sogar auch denjenigen Besuchern in den ersten Reihen, die regelmäßig ins Spiel mit eingezogen werden. Altmeister Jürgen Kirner überzeugt in all seinen Rollen. Beispielsweise als verwirrter Rentner, besessener Chirurg, schlafzimmermüder Ehemann oder lebenslustiger Senior. Dabei rührt er auch kräftig im musikalischen Kalauer-Brei, jedoch immer mit dem Anspruch des Kabarettisten. Kongenial seine Partnerin Bianca Bachmann, die neben ihrer beißenden Frauensatire auch schauspielerisch zu überzeugen weiß. Mit Witz und Humor begleitet sie Kirners bissige Bosheiten mit großer Präsenz auf der Bühne, mal mit ungehobelter, mal feinsinniger Satire gesponnen.

Es gibt minutenlangen Beifall

So vielfältig wie das Programm von Kirner und Bachmann ist auch die musikalische Begleitung auf der Bühne. Couplet-AG-Mitbegründer Bernhard Gruber überzeugt an der Steirischen Harmonika, Mundharmonika oder Maultrommel, fantastisch unterstützt durch Berni Filser an der Gitarre. Die beiden sind die musikalischen Vorlagengeber für ein Kabarettgastspiel in Blindheim, das die Besucher sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Mit dem Engagement der Couplet-AG hat der Gartenbauverein Blindheim im Rahmen seiner jährlichen Kabarettveranstaltungen in diesem Jahr einen äußerst guten Griff gemacht, wie sich auch an der Reaktion des Publikums zeigte. Ohne große Aufforderung von der Bühne stimmen die Besucher beim chinesischen Couplet und beim Lied „Eigen-Urin“ ein. Es machte einfach Freude und Laune, hier bei der gut zweistündigen musikalisch-kabarettistischen Meisterleistung dabei zu sein. Minutenlangen Beifall, den die vier mit einigen Zugaben quittierten.

