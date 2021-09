Verhandlungen scheitern: Droht Grundstückseigentümern in Höchstädt der Verkaufszwang?

Plus Höchstädt will ein Gewerbegebiet erweitern. Es fehlen aber Grundstücke. Den Eigentümern droht nun eine mögliche Zwangsmaßnahme.

Mit viel Weitblick hat der damalige Stadtrat mit seiner Bürgermeister Hildegard Wanner schon im Jahr 2002 beschlossen, dass der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Oberglauheimer Straße in Höchstädt erweitert werden kann. Wegweisend, wie Gerrit Maneth am Montag bei der Sitzung sagt. Und fast 20 Jahre später diskutiert er als Bürgermeister mit seinem Gremium genau über diese Erweiterung, die „dringend notwendig ist. Wir haben Gewerbetreibende, die dort bauen wollen, aber wir können nichts anbieten. Eine Firma ist nachweislich schon abgesprungen.“