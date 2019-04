25.04.2019

Stadtführung mit den Nachtwächtern

In Gundelfingen wird gesungen

Zum traditionellen Auftakt der Stadtführersaison findet am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr eine gesungene Stadtführung statt. Mit ihren Versen nach dem Motto „Hört ihr Leut und lasst euch sagen, …“ bringen die Gundelfinger Nachtwächter allen historisch Interessierten die Geschichte der Gärtnerstadt näher. Auf dem Rundgang werden kunsthistorische Zusammenhänge erläutert und die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse in Gundelfingen unterhaltsam und kompetent besungen. Der Treffpunkt ist bei der Freitreppe auf dem Kirchplatz vor der Stadtpfarrkirche St. Martin. Gruppen werden um Voranmeldung gebeten. Von Mai bis Oktober finden regelmäßig Stadtführungen an den in den Schaukästen ausgehängten Terminen statt. Weitere Stadtführungen für Geburtstage, Jahrgangstreffen und sonstige Gruppen können über das Kultur- und Sportamt gebucht werden. (pm)

