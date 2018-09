vor 37 Min.

Stadtrat Lauingen: Beim nächsten Mal wird alles anders

Es war die letzte Sitzung des Lauinger Stadtrates vor der Bürgermeisterwahl am 14. Oktober. Der nächsten Sitzung im Lauinger Rathaus wird bereits der Gewinner der Wahl vorsitzen. Die Wahlberechtigten können sich zwischen Claudia Stocker (FDP), Matti Müller (SPD) und Katja Müller (CSU) entscheiden.

In einer rekordverdächtigen Sitzung geht es in Lauingen vor allem um die Vhs. Der zweite Bürgermeister Dietmar Bulling schließt mit einem Appell.

Von Jakob Stadler

Nach nicht einmal ganz einer halben Stunde war der öffentliche Teil der Lauinger Stadtratssitzung am Dienstag beendet – das ist rekordverdächtig schnell. Zweieinhalb Wochen vor der Bürgermeisterwahl ist es wohl verständlich, dass auf der Tagesordnung große neue Projekte nicht gerade en masse zu finden waren. Einen wichtigen in die Zukunft gerichteten Beschluss fasste das Gremium aber doch.

Keine Alternative zur Kooperation der Volkshochschulen

Und zwar stimmte der Rat – einstimmig – der Kooperation der Lauinger Vhs mit der Volkshochschule Zusamtal und der Gundelfinger Volkshochschule zu. Der Gundelfinger Rat hat dem Zusammenschluss bereits vergangene Woche zugestimmt. Die Volkshochschule Zusamtal ist keine städtische Einrichtung, sondern ein eingetragener Verein. Deshalb müssen die Räte in Wertingen und Buttenwiesen die Kooperation nicht behandeln.

Eine wirkliche Alternative zum Zusammenschluss gebe es nicht, erklärte Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling. „Wir müssen das realisieren“, sagte er. Der bayerische Volkshochschulverband hat entschieden: Eine Mitgliedschaft im Verband – die Voraussetzung dafür, dass Fördergelder fließen – ist nur dann möglich, wenn die Einrichtung mindestens 30000 belegte Doppelstunden vorweisen kann. In Lauingen liegt der Wert bei etwa 15000.

Gisela Schenk vom bayerischen Volkshochschulverband erklärt den Hintergrund: „Der Sinn ist, dass die Vhs ausreichend große Einheiten bilden, um zukunftsfähig zu sein.“ Die Entscheidung hat die Vhs-Mitgliederversammlung 2016 getroffen – in dem Gremium sind auch kleine Volkshochschulen vertreten, die nun kooperieren müssen. Für die Kooperationen gibt es zudem eigene Förderungen, etwa um die zusammenarbeitenden Schulen technisch auf den gleichen Stand zu bringen.

Beteiligte hoffen auf Synergieeffekte

Gertrud Ehrhart, die Leiterin der Lauinger Volkshochschule, erklärt, dass die Kooperation „große Vorteile“ bringe, die über das bloße Weiterbeziehen der Förderungen hinausgehen. Ziel sei es, ein gemeinsames Heft herauszubringen und eine gemeinsame Homepage zu betreiben. Darunter bleiben die Volkshochschulen selbstständig, es fallen weder Kurse noch Standorte weg. Synergien könne es aber in vielen Bereichen der Verwaltung geben. Aktuell seien die Schulen „Einzelkämpfer“. Als etwa das SEPA-Verfahren eingeführt wurde oder als die Datenschutzgrundverordnung wirksam wurde, hätten sie sich deshalb auch einzeln informieren müssen. In Zukunft könne man in solchen Bereichen zusammenarbeiten. Da einige Kursleiter bei mehreren Volkshochschulen unterrichten, gebe es noch einen Vorteil. Jetzt müsse nicht mehr einzeln verhandelt werden.

Dementsprechend meldeten sich die Fraktionen zustimmend zu Wort. SPD-Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler sprach von der „Win-win-win-Situation“ für alle drei Volkshochschulen. CSU-Fraktionsvorsitzender Markus Hoffmann erklärte, die Kooperation „ist natürlich der einzige Weg“. Gut sei, dass man nicht nur knapp über die 30000er-Grenze komme, sondern eine Größe erreiche, „wo wir nicht in Gefahr sind, aus der Bezuschussung wieder rauszukommen“.

Auch Gerhard Frieß (FW) und Claudia Stocker (FDP) lobten die Kooperation. Stocker fragte sogar, ob man die Zusammenarbeit nicht schneller als geplant ausbauen könnte. Stocker fragte: „Vielleicht sind wir in der Lage, schon 2019 ein gemeinsames Heft zu bekommen?“ Ehrhart erklärte, der Vertrag werde am September 2019 wirksam, dann wolle man auch gemeinsam auftreten. Bis 2021 sei aber eine Übergangsfrist vorgesehen. Das Ziel sei ein gemeinsames Heft – ob das aber schon 2019 umgesetzte werden kann, da wolle sie sich nicht festlegen.

Dietmar Bulling schloss die Sitzung, in der er zum letzten Mal den Stadtrat leitete, mit einem Appell an die Lauinger Bürger: „Ich appelliere, zur Wahl zu gehen“, sagte der Zweite Bürgermeister. „Das gehört zur Demokratie.“ Nach der Bürgermeisterwahl am 14. Oktober wird die nächste Sitzung bereits von Katja Müller (CSU), Matti Müller (SPD) oder Claudia Stocker (FDP) geleitet.

