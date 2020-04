Starker Neustart für den Einzelhandel im Landkreis Dillingen

Plus Nach einer wochenlangen Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie dürfen jetzt auch kleine Geschäfte wieder öffnen. Die meisten sind zufrieden, eine ist total gefrustet.

Das gesamte Team des Modehauses Schneider war voller Vorfreude auf den ersten Arbeitstag nach rund fünf Wochen Zwangspause. „Wir alle waren ganz heiß darauf, wieder zu arbeiten“, sagt Cathrin Schneider. Das Modehaus unterhält insgesamt vier Filialen, zwei in Wertingen, eine in Dillingen und eine in Meitingen. Und in allen bot sich heute das gleiche schöne Bild: Viele Kunden, die sich auf den Einkauf genauso freuten wie die Belegschaft auf die Arbeit, und die sich zudem ohne jedes Problem an die neuen Hygienevorschriften gehalten haben, wie Cathrin Schneider berichtet. „Ich hätte gar nicht mit so vielen Kunden gerechnet“, freut sich Cathrin Schneider, die ein durchweg positives Fazit des Neustarts zieht.

Das sagt der Juwelier in Wertingen

Die Begeisterung innerhalb der Wertinger Geschäftswelt ist einhellig. Anina Hirn von Uhren Schmuck Hirn sagt gegenüber unserer Zeitung: „Wir könnten hüpfen vor Freude.“ Schon am Samstag habe sich das Team des Wertinger Schmuckgeschäfts zum großen gemeinsamen Putztag getroffen, um den ersten Tag nach der Corona-Pause vorzubereiten. Und der verlief in Hirns Laden super. Viele Termine, meist Beratungen für Trauringe, seien in den vergangenen Wochen verschoben worden. Teilweise wurden diese nun am Montag nachgeholt – über den Tag verteilt, wodurch sich das Kundenaufkommen etwas entzerrt habe. Doch kurz nach der Ladenöffnung habe sich trotzdem eine kleine Schlange vor dem Eingang gebildet.

Wie schaut es eigentlich im Schuhgeschäft aus?

Zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen gibt es von den Geschäftsleuten der Zusamstadt ausschließlich Positives zu berichten. So sagt Ingrid Hartner vom Schuhhaus Konle: „Die Kunden halten sich konsequent daran und sind sehr zuvorkommend.“ Sebastian Zillober vom Schuhhaus Lorenz hatte vor der Wiedereröffnung eher gedämpfte Erwartungen an das Kundenaufkommen gehabt, doch diese wurden deutlich übertroffen. Viele Familien mit Kindern nutzten den Wochenstart, um Kinderschuhe einzukaufen. Zeitweise habe er sogar die Kundenzahl regulieren und die Einkaufenden in Gruppen einteilen müssen, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig in seinem Geschäft waren. Das klappte aber auch ohne Probleme.

Thorsten Artinger hat in seinem Elektrogeschäft in Wertingen beobachtet, dass jeder Kunde mit Maske den Laden betritt. Manch einer habe diese zwar nicht auf, wenn er zum Eingang hereinkomme, doch bemerkten das die allermeisten gleich selbst. „Man muss sich halt noch an diese Masken gewöhnen“, sagt Artinger, der den ersten Geschäftstag als absolut gelungen verbucht. Er hofft, dass dies der erste Schritt hin zu einer „neuen Normalität“ ist.

Bargeldlos zahlen und zwei Meter Abstand

Christine Berger vom Spielwarengeschäft Krömer findet es noch etwas gewöhnungsbedürftig, den ganzen Tag mit Maske im Laden zu stehen. Doch das sei nichts im Vergleich zu dem tollen Gefühl, wieder arbeiten zu können und mit den Kunden zu sprechen. „Das war einfach schön“, sagt sie. Sie hat das Gefühl, dass auch ihre Kunden wieder richtig froh sind, einkaufen gehen zu können.

„Bis jetzt ist es ganz positiv, entspannt und diszipliniert gelaufen, auch seitens der Kunden“, freut sich Jürgen Weber von Intersport Seeßle in Gundelfingen. Vor allem Sportschuhe und entsprechende Funktionskleidung seien nachgefragt. Auch die videogestützte Lauf- und Bewegungsanalyse ist bei den Kunden begehrt. Eine Woche lange hatte sich das Team auf den Montag vorbereitet. Spuckschutz vor den Kassen, Desinfektionsmittel am Eingang, Zwei-Meter-Abstands-Anzeigen vor der Kasse, Mundschutz für Mitarbeiter und Kunden, es war einiges zu organisieren. Bargeldlose Bezahlung, ein separater Ein- und Ausgang und die stündliche Desinfektion der Handläufe an der Treppe sollen zudem helfen, die Ausbreitung des Coronavirus’ zu verhindern.

Vor allem neue Batterien für ihre Uhren wollten die Kunden bei Juwelier Bernhard Zenetti in Lauingen. „Das ist jetzt viel umständlicher“, erklärt er. Die Kunden müssen die Uhren im Laden in eine Tüte stecken, die das Personal schließt, dann wird die Uhr mit einem Dampfreiniger desinfiziert. Am Montag seien viele Kunden gekommen – „hoffentlich bleibt es so“. Allerdings bittet der Obermeister der schwäbischen Uhrmacher die Kunden um Verständnis dafür, dass zurzeit keine Ohrlöcher geschossen werden.

Auch der Wäscheladen hat wieder auf

Begeistert von dem großen Andrang war auch Karin Iserhot von Karins Wäscheladen in Dillingen. „Es ist sehr gut und richtig was los. Endlich mal wieder“, sagte die Chefin. Zusammen mit ihrer Kollegin bedient sie immer nur zwei Kunden im Laden. Alle anderen hätten vor dem Geschäft in der Dillinger Königstraße gewartet, bis sie abgeholt wurden. Alle Kunden seien mit einer Maske gekommen. Ansonsten haben die Geschäfte aber in der Regel auch Ersatzmasken.

Etwa bei Martina Roch in Höchstädt. In ihrem Schreibwarenladen gibt es einen Pfeil, damit die Kunden zu einer Seite hinein- und zur anderen hinausgehen. Ihr Lieferservice sei in den vergangenen Wochen so gut angenommen worden, dass Martina Roch den weiterhin anbieten will. Und was empfiehlt die Expertin jetzt Kindern mit Langeweile? Da lacht die Schreibwarenhändlerin laut auf. „Wir haben genügend, ob für die Kleinen, die Schulanfänger oder ältere Buben, ob zum Spielen oder Malen – es ist für jeden etwas da.“

Völlig frustriert ist dagegen Sandra Spielvogel, die in Weisingen ein Kosmetikstudio mit Fußpflege und Nagelstudio betreibt. „Mein Berufszweig wurde seit der Schließung gar nicht mehr genannt.“ Schon immer habe sie Füße und Nägel mit Mundschutz und Handschuhen an gepflegt und desinfiziert. „Ich habe einen Sachkundenachweis Hygiene – wofür?“ Ihre älteren Kunden können ihre Fußnägel nicht alleine pflegen, ihren jüngeren brechen reihenweise die künstlichen Fingernägel. „Friseure dürfen wieder öffnen – warum ich nicht auch?“

