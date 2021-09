Wo ist der westlichste Punkt im Landkreis Dillingen?

Plus Auf der Suche nach dem westlichsten Punkt im Landkreis Dillingen muss man nicht nur Landkreisgrenzen überwinden

Die Suche nach den Eckpunkten des Dillinger Landkreises führt durch Wälder, über Felder, auf Anhöhen und in Gräben. Auf der Reise zum nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten, aber auch zum höchsten, niedrigsten und mittleren Punkt der Region, erfahren wir die unterschiedlichsten Geschichten. Mal mit und mal ohne Begleitung. Dieses Mal geht es zum westlichsten Punkt des Landkreises.