Verunreinigtes Gropper-Wasser: War ein Kurzschluss im Bissinger Brunnen schuld?

Plus Das Bio-Mineralwasser, das Rieser Urwasser, von Gropper in Bissingen war verunreinigt. Das hat Stiftung Warentest veröffentlicht. Die Suche nach Erklärungen im Unternehmen läuft.

Heinrich Gropper ist wütend. Mehr noch enttäuscht. Seinen Emotionen macht er Luft: „Im ersten Moment war es ein absoluter Schockzustand. Ich dachte nicht, dass es das bei uns geben kann. Niemals.“ Hat es aber. Das „Rieser Urwasser“, das stille Bio-Mineralwasser, das von seiner Molkerei am Betriebsstandort in Bissingen produziert wird, war verunreinigt. Stiftung Warentest hat unangekündigt Wasserflaschen getestet und vergangene Woche die vernichtenden Ergebnisse veröffentlicht: mangelhaft und Note 4,6 für das Gropper Bio-Mineralwasser.