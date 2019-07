vor 19 Min.

Straßenkünstlerfest Dillingen 2019 heute: Künstler, Programm, Eintritt

Heute, am 13. Juli, wird das Straßenkünstlerfest Dillingen 2019 einmal mehr Groß und Klein in die Königstraße locken.

Das Straßenkünstlerfest Dillingen geht heute in die nächste Runde. Auch 2019 gibt es wieder tolle Künstler, Akrobaten, Walking Acts und Bands zu bestaunen.

Heute ab 18 Uhr ist beim Straßenkünstlerfest Dillingen 2019 wieder ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm geboten. Unter anderem wird Martin Kestner mit Jonglage und Ballonkunst begeistern. Einen Überblick darüber, was in diesem Jahr geboten ist, erhalten Sie hier.

Eintritt: Was kostet das Straßenkünstlerfest Dillingen 2019?

Besucher des Straßenkünstlerfests müssen keinen Eintritt bezahlen. Trotzdem sollten Sie früh da sein, um rechtzeitig einen guten Platz zu ergattern. Im vergangenen Jahr wurde es beim Straßenkünstlerfest Dillingen schnell eng.

Straßenkünstlerfest Dillingen 2019: Wo findet die Veranstaltung statt?

Bühnen, Tische und Stände für das Straßenkünstlerfest sind am 13. Juli in der Dillinger Königstraße aufgebaut. In der Innenstadt gibt es einige Parkmöglichkeiten. Einen Überblick finden Sie auf der Webseite der Stadt Dillingen.

Künstler, Akrobaten, Bands: Das Programm beim Straßenkünstlerfest Dillingen 2019

Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. Juli 2019, zwischen 18 und 23 Uhr statt. Die Auftritte der Künstler, Akrobaten, Walking Acts und Bands starten um 19 Uhr. Der Kulturring Dillingen hat sich mächtig ins Zeug gelegt und ein buntes Programm zusammengestellt. Von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen sollte für jeden etwas dabei sein. Die Dillinger Vereine sorgen dabei für leckeres Essen und kühle Getränke.

Diese Straßenkünstler sind dabei

Thomy der Weltenbummler - "Street Art Festival" für Kids

Duo Ingrávido - Kraft-Artistik und Duo-Akrobatik

Martin Kestner und sein Partner - Jonglage und Ballonkunst

Clown und Zauberer Bobby

Clowns Isetta und Rosina

Thomy der Weltenbummler auf dem Straßenkünstlerfest Dillingen 2017. Bild: Judith Roderfeld

Diese Bands sind dabei

Stormy Monday

Flat Pix

Out Island Boys

Ab 21 Uhr öffnen sich dann die Pforten zum Schlosshof und das "Schlossbeben" beginnt. DJ Van der Bunk und eine Open-Air-Disco sollen den Schlosshof zum Beben bringen. Hierbei wird der Kulturring, wie in den Vorjahren, von den Faschingsfreunden Steinheim unterstützt.

Auch am Freitag, am Sonntag und am darauf folgenden Wochenende ist einiges geboten. Einen Überblick über die kommenden Veranstaltungen im Dillinger Schloss finden Sie hier: Das Dillinger Schloss bebt wieder. (AZ)

