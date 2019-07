vor 43 Min.

Strohballenpresse brennt: 25.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr war am Donnerstag in Hinterried bei Binswangen im Einsatz

Beim Strohpressen erlebte ein 25-jähriger Landwirt im Buttenwieser Ortsteil Hinterreid eine böse Überraschung.

Ein Schaden von rund 25.000 Euro entstand am Dienstag an einer Strohballenpresse, die Feuer gefangen hatte. Ein 25-jähriger Landwirt war auf einem Feld im Bereich der Straße Am Weiher im Buttenwiesener Ortsteil Hinterried mit dem Pressen von Stroh beschäftigt. Plötzlich fing seine Ballenpresse Feuer.

Zehn Mann waren im Einsatz

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann das Gerät noch in einen angrenzenden Acker, koppelte dann seinen Traktor ab und rief die Feuerwehr. Die Feuerwehren Frauenstetten und Buttewiesen löschten mit zehn Mann das brennende Arbeitsgerät. Brandursache war vermutlich technischer Defekt. (pol)

