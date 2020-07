15:29 Uhr

Stromausfälle im Bachtal: Das steckte dahinter

Gleich zwei Mal ist im Juni rund um Bachhagel der Strom ausgefallen. Das steckt dahinter und so will die EnBW ODR nun vorsorgen.

Gleich zwei Mal ging im Juni in der Region um Bachhagel das Licht aus. Am frühen Morgen des 4. Juni sowie am Abend des 21. Juni kam es im Bachtal zu kurzzeitigen Stromausfällen. Laut EnBW ODR war der Strom in beiden Fällen für insgesamt knapp 20 Minuten komplett weg.

Bachtal: Technische Defekte haben zu Stromausfällen geführt

Grund für die Ausfälle waren laut Nicole Fritz, Pressesprecherin der EnBW ODR, jeweils technische Defekte. Demnach haben kaputte Muffen zu den Problemen geführt. Um in Zukunft weitere Stromausfälle im Bachtal zu vermeiden, habe man nun alle Muffen im entsprechenden Leitungsabschnitt ausgetauscht, teilt die Sprecherin mit. (ands)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen