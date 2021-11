Autos für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet

Plus Vier Männer aus dem Kreis Dillingen haben mit ihren Mitarbeitern Fahrzeuge hergerichtet und sie Bedürftigen im Swisttal überbracht. Dabei haben sie von vielen traurigen Schicksalen gehört.

Um sechs Uhr morgens ging es los. Vier Fahrzeuge wurden gepackt und teilweise auf Anhänger geladen, bevor sie von einer neunköpfigen Abordnung des Autohauses Wörle in Syrgenstein zu ihrem Ziel nach Odendorf im Swisttal gebracht wurden. Das Besondere: Die vier Autos werden von den Spendern an Familien übergeben, die von der Flutkatastrophe betroffen waren.