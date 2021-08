Syrgenstein

Wenn der Nachbar versehentlich die Hecke abfackelt

Die Feuerwehr Syrgenstein musste am Montag zu einem Brand ausrücken.

Mit einem Bunsenbrenner will ein Mann in Syrgenstein Moos abbrennen. Wenig später steht die Hecke des Nachbarn in Flammen.

Beim Versuch, das Moos von den Steinen mittels eines Bunsenbrenners zu entfernen, setzte ein Hausbesitzer im Ortsteil Altenberg in Syrgenstein am Montag gegen 11.45 Uhr versehentlich die Thujahecke seines Nachbarn in Brand. Die Feuerwehr Syrgenstein konnte schlimmeres verhindern Die Hecke brannte auf etwa fünf Metern ab und konnte noch rechtzeitig durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor diese das Wohnhaus erreichte. Das berichtet die Polizei in ihrem Bericht vom Dienstag. Der Sachschaden wird mit circa 2500 Euro beziffert. (pol)

