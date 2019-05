05:24 Uhr

Tag der Arbeit: Warum wir stolz auf Europa sein sollten

Mit Christiane Berger präsentiert Antonie Schiefnetter vom DGB-Kreisverband Dillingen zum Tag der Arbeit eine glühende Verteidigerin der EU.

Von Horst von Weitershausen

„Die Menschen begreifen nicht, was sie hatten, bis es weg ist.“ Diesen Ausspruch von Muhammad Ali bemühte Christiane Berger, ehemalige stellvertretende Bezirksvorsitzende DGB Bayern, bei ihrem Vortrag zum 1. Mai im Rahmen der Maikundgebung des DGB-Kreisverbandes im Stadtsaal von Dillingen. Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ erinnerte die Referentin daran, dass es noch keine 75 Jahre her sei, dass Deutsche, Franzosen, Engländer und Russen aufeinander geschossen und sich gegenseitig ihre Städte und Industrieanlagen zerbombt haben.

Lange und stabile Friedensphase in der EU

In heutiger Zeit werde gerne vergessen, dass es in Europa noch nie so eine lange und stabile Friedensphase gegeben habe wie durch die Europäische Union. Darüber hinaus hat es nach den Worten von Christiane Berger noch nie einen derartigen gesellschaftlichen Wohlstand gegeben wie derzeit, auch wenn die Verteilung des Wohlstandes leider immer noch zu Wünschen übrig lasse. Den EU-Kritikern müsse dennoch mit Nachdruck entgegengebracht werden, welche Annehmlichkeiten ein geeintes Europa mit sich bringe. „Man kann sich in der gesamten EU frei bewegen, alle Mitgliedsstaaten verfügen über rechtsstaatliche Demokratien, die sich verpflichtet haben, Freiheits- und Menschenrechte zu schützen“. Die EU biete den Unternehmen den zweitgrößten Binnenmarkt der Welt, dabei gebe es keine Zölle oder Handels-und Investitionsbarrieren, die Europa wirtschaftlich zerstückeln, so die Referentin in ihren weiteren Ausführungen. Hinzu komme noch die grenzüberschreitende Arbeitnehmerfreizügigkeit, ein europaweiter Verbraucher- und Umweltschutz sowie eine große Waren- und Dienstleistungsvielfalt.

Es ist laut Berger auch nicht zu leugnen, dass Angleichungsprozesse manchmal sehr langsam und in kleinen Schritten vorkommen, doch fast 30 Nationen unter einen Hut zu bekommen sei nicht wie der sprichwörtliche Besuch auf dem Ponyhof. Diese kleinen Schritte seien jedoch enorm wichtig, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Bedeute dies doch, eine Grundlage zu haben, auf die aufgebaut werden könne.

Tag der Arbeit in Dillingen: Aufruf zur Europawahl

Daher sei es von den Briten auch vollkommen unverständlich, all dies über Bord zu werfen. „Als Sieger werden sie sicher nicht aus diesem Prozess hervorgehen“, so Berger. Deshalb rufe sie und der DGB auch auf, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen. „Denn Europa ist nur so stark wie die Wählerschaft, die hinter Europa steht, und die EU ist nur dann stabil, wenn die Menschen an sie glauben.“

Vor diesem Vortrag zum Thema „Europa. Jetzt aber richtig“ hatte Landrat Leo Schrell in seinem Grußwort daran erinnert, dass die Brandkatastrophe der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame die Menschen weltweit bewegt habe. Denn es sei ein europäisches Kulturgut in Gefahr geraten.

Gemeinsames Europa "in Gefahr"

„Leider ist auch unser gemeinsames Europa in Gefahr“, so der Landrat weiter, weshalb der DGB-Aufruf „Europa. Jetzt aber richtig“ gerade zur rechten Zeit komme. „Wir müssen die Akzeptanz für Europa bei den Menschen zurückgewinnen und neu justieren“, so der Landrat. Die könne jedoch nur gelingen, wenn die europäischen Institutionen die Interessen der Menschen vor Ort in ihren Lebensräumen und Heimatregionen mehr respektieren und darauf achten, dass die EU nicht als abgehobenes System immer neuer bürokratische Regeln wahrgenommen werde.

Oberbürgermeister Frank Kunz betonte in seinem Grußwort, dass in turbulenten Zeiten, in den Populisten in immer mehr Ländern nach der Macht greifen, diese Europawahl zu einer Schicksalswahl werde. „Denn diese Wahl entscheidet, ob das Erfolgsmodell der EU weiter bestehen bleibt.“

Lesen Sie dazu auch: Welch einmalige Chance Europa bietet

„Das Jammern über Europa hat abgenommen“

Hier hat der Landkreis Freunde in Europa

Themen Folgen