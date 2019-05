Tag der Bundeswehr: Wenn ein Airbus über Dillingen fliegt

Plus Die Soldaten des IT-Bataillons 292 wollen am 15. Juni in der Kreisstadt realistisch den Arbeitsalltag in der Truppe darstellen. Das Programm für die erwarteten 25000 Besucher ist gigantisch

Oberleutnant Florian Howe sagt mit einem Augenzwinkern, er wisse schon genau, wie das Wetter am 15. Juni sein wird. „25 Grad und Sonnenschein“, kündigt der Soldat an. Howe ist kein Meteorologe, sondern Mitglied im 20-köpfigen Organisationsteam des Informationstechnikbataillons 292, das den Tag der Bundeswehr in Dillingen vorbereitet. Und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dürfte es einen Massenansturm auf dem Veranstaltungsgelände im Donaupark geben. Deshalb gibt Howe den Optimisten: „Wir erwarten bei gutem Wetter 25000 Besucher.“

Heiße Phase vor dem Großereignis hat begonnen

Die heiße Phase vor dem Großereignis hat längst begonnen. Ein Linienbus, beklebt mit dem Bild eines übergroßen Panzers Leopard 2, ist in der Region unterwegs. Auch an Gebäuden der Luitpoldkaserne hängen gigantische Plakate mit dem Aufdruck „Willkommen Neugier“. Und wenn dann am Samstag, 15. Juni, tatsächlich Tausende nach Dillingen kommen, werden sie sich wie in einem Einsatzgebiet im Ausland fühlen können. Denn im Donaupark werden wie in den Camps von Afghanistan bis Mali zwei „Main-Gates“ aufgebaut, durch die Besucher auf das Präsentationsgelände geleitet werden.

Major Patrick Glaser, der ebenso wie Hauptfeldwebel Oliver Burghart zum harten Kern des Organisationsteams gehört, sagt, dass die Gäste ein möglichst realistisches Bild vom Arbeitgeber Bundeswehr erhalten sollen. Die Truppe fährt an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr so ziemlich alles auf, was sie zu bieten hat. Der Airbus A400M, das überdimensionale Transportflugzeug der Bundeswehr, wird nachmittags zwei Mal über den Festplatz fliegen, Hubschrauber werden bei Flugshows in Aktion sein, Fallschirmspringer auf den Wiesen landen. Bei unserer Zeitung werden Leser einen Tandemsprung gewinnen können. Leopard-II-Panzer fahren in Dillingen auf, an einer eigens aufgebauten 45 Meter hohen Gebirgswelt soll die Höhenrettung demonstriert werden.

In gepanzerten Fahrzeugen mitfahren

Die Aufzählung des Trios scheint endlos: Kanuten der Bundeswehr, die in Augsburg trainieren, werden auf der Donau fahren. Gäste dürfen auf militärischen Schnellbooten über die Donau gleiten. Gepanzerte Fahrzeuge drehen auf dem Truppenübungsplatz ihre Runden, auch hier können Besucher im Panzer mitfahren. Glaser sagt: „Eigentlich ist ein Tag zu wenig, um das ganze Programm wahrnehmen zu können.“ Er verspricht „ein Familienfest für alle“. Dazu trage auch das Showprogramm bei. Das Musikkorps der Bundeswehr rückt im Donaupark an. Dort stehen eine Tribüne für 600 Besucher und ein Festzelt samt Biergarten. Die Vorführungen werden auf einer voluminösen, etwa 50 Quadratmeter großen Videowand auf dem Festgelände zu sehen sein. Popsänger Severino Seeger (DSDS-Gewinner 2015) wird mit der Band Dynamic Beatz zwei 90-Minuten-Auftritte in Dillingen absolvieren, und auch der Komiker Ausbilder Schmidt gibt beim Tag der Bundeswehr ein Gastspiel. Oliver Burghart weist darauf hin, dass alle Attraktionen bei diesem Spektakel alle kostenlos sind. Auch an Kinder hat das Organisationsteam gedacht – die Palette des Angebots reicht vom XXL-Trampolin über einen Segway-Parcours und eine Kletterwand bis zur Hüpfburg und dem Kinderschminken.

Bundesweit an 14 Standorten

Der Tag der Bundeswehr findet an jenem Samstag zum fünften Mal statt – und zwar an 14 Standorten in Deutschland. In Schwaben ist Dillingen der einzige Ort, und in ganz Bayern sind nur noch Cham und Erding vertreten. Im Vorfeld wurden allein für Dillingen etwa 50000 Postkarten an Haushalte verteilt, die von den Empfängern gestaltet und an die Soldaten in den Einsatzgebieten geschickt werden sollen. Die 150 schönsten Exemplare, die eine Jury auswählt, werden einen Preis erhalten. In der Kreisstadt wird sich die Bundeswehr im Ganzen präsentieren, aber auch das Informationstechnik-Bataillon 292 hat den eigenen Bereich „Cyber und IT“. Die Kommunikationsspezialisten der Truppe werden eine Live-Schalte zu einem Dillinger Soldaten herstellen, der in Mali im Einsatz ist. „Er wird eine Grußbotschaft nach Hause richten“, kündigt Glaser an.

7800 Parkplätze und kostenloser Shuttle-Verkehr

Für rund 500 Soldaten des Dillinger Bundeswehrstandorts wird der 15. Juni ein Großkampftag. Etwa 7800 Parkplätze – einige davon bis in Gundremmingen – stehen den Gästen zur Verfügung. Es gibt einen kostenlosen Shuttle-Verkehr, der die Besucher aufs Gelände bringen wird und danach bis gegen 21 Uhr wieder zurück. Der offizielle Teil soll in ein großes Fest münden. Denn der Tag der Bundeswehr geht, wie Glaser informiert, nach 17 Uhr nahtlos über in die „After-Show-Party der Stadt Dillingen“. Gefeiert werden soll bis tief in die Nacht.

