Tag der offenen Tür bei den Imkern

In Holzheim

Der Imkerverein Holzheim stellt sich vor: Am kommenden Sonntag, 30. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr ein großer Tag der offenen Tür statt. Besucher können den Verein, die Mitglieder und die Landschaft rund um den Holzheimer Lehrbienenstadt kennenlernen. Zudem hat der Verein ein interessantes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Um 10 Uhr spricht Christian Sedlmaier über wesensgemäße Bienenhaltung. Um 13.30 Uhr referiert Dr. Markus Bubmann zum Thema: „Was tun bei Bienenstichen?“ und um 15 Uhr erfahren die Besucher von Georg Kaltner wie Bienenprodukten beim Heilen helfen. Zudem findet ein Verkauf von Reinzucht-Königinnen, Imkerprodukten und Leckereien vom Deisenhofener Hofladen Wunderle statt. Beim Stand vom Gesunden Kreis werden die vier Schritte zur einfachen Entsäuerung erklärt. Und die Kinder dürfen sich in einer Bienenrallye austoben. Für das leibliche Wohl ist den Tag über gesorgt. Der Lehrbienenstand ist in der Michael-Dobler-Straße 100 in Holzheim. (dz)

