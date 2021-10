David Blair zu Gast in Tapfheim

Plus David Blair, bekannt aus „The Voice of Germany“, gastiert im Café Bruno.

Herausstechend waren nicht nur die beinahe grell leuchtenden rosa Socken, für die sich der gebürtige Kanadier David Blair zu seinem eher gedeckten, erdtonfarbenen Look mit Hemd und Pullunder entschieden hatte. Nein, es war auch seine markante Stimme, die die Zuhörer im Tapfheimer Café Bruno immer wieder zu Applaus und Begeisterung animierte.