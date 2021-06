Stute im Genitalbereich verletzt: Ist im Kreis Dillingen ein Tierschänder unterwegs?

Polizei Dillingen sucht nach Zeugen für den Vorfall im Landkreis Dillingen. Eine Verletzung durch ein anderes Pferd kann ausgeschlossen werden.

Sind im Landkreis Dillingen Tierschänder unterwegs? Bereits im Mai hatte eine 24-jährige Pferdebesitzerin Anzeige bei der Polizei Dillingen erstattet, nachdem ihre Stute Verletzungen am Genitalbereich aufgewiesen hatte. Das Tier war über Nacht in einem Pferdestall in der Nordholzstraße im Mödinger Ortsteil Bergheim untergebracht gewesen. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, ob die Verletzungen von einem anderen Pferd verursacht wurden – oder eben nicht. Das teilt die Polizei nun mit.

Frische Wunden im Intimbereich der Stute

Weiter heißt es, dass sich die Stute nun am vergangenen Mittwoch, 23. Juni, zwischen 9 und 16 Uhr auf einer umzäunten Weide am Ortsausgang Bergheim in Richtung Mödingen aufhielt. Die Besitzerin konnte laut Polizeibericht erneut frische Verletzungen am Intimbereich des Tieres feststellen. Eine tierärztliche Untersuchung schloss eine Verletzung durch ein anderes Tier diesmal aus, so die Polizei.

Zeugen sollen sich dringend melden

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt deshalb wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz gegen unbekannt und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Tierschänder abgeben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

