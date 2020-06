00:31 Uhr

Trauer um Karl Eitler

Er saß 20 Jahre im Dillinger Stadtrat

Karl Eitler ist Ende März im Alter von 95 Jahren gestorben. Er hatte sich in der Stadt Dillingen und im Landkreis zahlreiche Verdienste erworben. So war er unter anderem seit 1938 im TV Dillingen aktiv und langjähriges Mitglied der Arbeiterwohlfahrt in Stadt und Landkreis. Der Dillinger lernte Spengler und Installateur. Später war er Klärwärter der Stadt, Obmann der Klärwärter und leitete auf mehreren Anlagen die Beschäftigten an. Als leidenschaftlicher Sozialdemokrat war Eitler seit 1957 bei der SPD – und damit das langjährigste Mitglied des Dillinger SPD-Ortsvereins. 20 Jahre lang, von 1970 bis 1990, gehörte er dem Dillinger Stadtrat an. Unter anderem fungierte er dort als Umweltschutzbeauftragter. Eilter erhielt den Bürgerbrief der Stadt Dillingen und war Träger der Verdienstmedaille des Landkreises. Diese war ihm beim Neujahrsempfang 1991 verliehen worden. (corh) Foto: Karl Aumiller/Archiv

