Umweltschutz im Landkreis: Wer will Containerpate sein?

Der AWV sucht ehrenamtliche Helfer, die gegen wilde Müllentsorgung im Landkreis vorgehen. Das Pilotprojekt startete in Lauingen. Wer mitmachen kann.

Wilde Müllablagerungen an den Containerstationen trüben die Stadtbilder von Nordschwaben. Die illegalen Ablagerungen können zu Verletzungen und Umweltschäden führen. Die dabei entstehenden Entsorgungskosten trägt jeder Bürger durch seine Abfallgebühr.

19 Anzeigen gegen wilde Müllentsorgung im Landkreis Dillingen

Außerdem ist die wilde Müllentsorgung eine Straftat, die mit Bußgeldern geahndet werden kann. Wenn entsprechende Hinweise vorliegen, zeigt der AWV Nordschwaben die Verursacher bei der Polizei an. So kam es seit Juni 2020 laut Pressemitteilung zu insgesamt 19 Anzeigen in den beiden Landkreisen Donau-Ries und Dillingen.

Um gegen die illegalen Müllablagerungen vorzugehen, führte der AWV Nordschwaben die Containerpatenschaften zunächst als Pilotprojekt in Lauingen ein. Während der Pilotphase betreuten insgesamt vier freiwillige Lauinger ihre ausgewählten Containerstationen. Nachdem die Pilotphase sehr erfolgreich verlief, weitet der Abfallwirtschaftsverband das freiwillige Amt der Containerpatenschaften auf ganz Nordschwaben aus. Hierfür sucht der AWV ehrenamtliche Containerpaten für die besonders betroffenen Stationen.

Welche Stationen betreut werden können

Die Containerpaten können selbst entscheiden, welche Station sie betreuen möchten und in welchen Abständen sie diese besuchen. Meist liegen die Stationen auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder beim Spaziergang. Liegt dort wilder Müll, können die Containerpaten den AWV informieren. So wird der wilde Müll schnellstmöglich entfernt und verhindert, dass weiterer Abfall dazugestellt wird.

Für ihr Ehrenamt bekommen die Containerpaten eine Ausrüstung. Außerdem besteht die Möglichkeit, die geleisteten Stunden für die Bayerische Ehrenamtskarte geltend zu machen. (pm)

Wer Interesse daran hat, kann sich beim AWV bei Emma Christa, E-Mail EChrista@awv-nordschwaben.de oder telefonisch unter 0906/780311 melden.

