Umzingelt von Müttern - wie sehen Hebammen den Muttertag?

Hebammen arbeiten Tag für Tag mit (werdenden) Müttern zusammen. Wie stehen sie eigentlich zum Muttertag?

Von Cordula Homann

Jeden Moment kann wieder ein Kind zur Welt kommen. Drei werdende Mütter befinden sich hinter der Tür des Kreißsaals im Dillinger Kreiskrankenhaus St. Elisabeth. Trotzdem nehmen sich zwei Hebammen einen Moment Zeit: Isabel Graumann, 56 Jahre, fünf Kinder, und Isabel Heigl, 46 Jahre, zwei Kinder, sprechen über den Muttertag.

„Wenn ein Kind am Muttertag zur Welt kommt, dann ist das schon etwas Besonderes“, sagt Hebammensprecherin Isabel Heigl. Das sei es aber auch an Weihnachten, Ostern oder am 1. Januar. Daheim bei Heigls wird der Muttertag immer groß gefeiert – die Hebamme feiert ihre eigene Mutter. Die ganze Familie geht zusammen essen. Der Muttertag bedeute immer ein großes Wiedersehen und werde fast mehr zelebriert als mancher Geburtstag. Isabel Heigls eigene Kinder, elfjährige Zwillinge, feiern ihre Mutter dagegen sehr unterschiedlich: „Meinem Sohn ist es fast egal, aber meine Tochter gibt sich sehr viel Mühe.“ In der Regel bastelt oder malt sie etwas für die Mama. Und Frühstück ans Bett?!

Hebammen haben oft Dienst an Muttertag

Das feierte bei Isabel Graumann erst kürzlich große Premiere. „Letztes Jahr brachte meine Tochter mir am Muttertag das Frühstück ans Bett. Meine Männer haben das nie geschafft.“ Die 56-Jährige hat vier erwachsene Söhne und eine achtjährige Tochter. Die habe den Muttertag regelrecht zelebriert. Mädchen seien einfach anders. Die fühlen mit der Mama mit, das fiel Graumann schon auf, als die Kleine ein Jahr alt war und sich eine Handtasche um das Ärmchen legte. „Meinen Jungs habe ich eine Puppe, Puppenhäuser und eine Küche geschenkt, aber es wurde immer nur gekämpft“, erzählt sie und lacht. Sie wollte ihre Söhne bewusst nicht so genderspezifisch erziehen, aber sie habe keine Chance gehabt. Irgendwann zog Batman in das Puppenhaus ein.

Natürlich hätten die Buben damals in der Schule mitbekommen, dass der Muttertag ansteht und dafür etwas vorbereitet wird. Am meisten habe der Vater die vier am Muttertag wieder daran erinnert und mit einer Blume aus dem Garten zur Mutter geschickt. „Mädchen bereiten liebevoll etwas für die Mama vor. Die Jungs denken sich ‚Mist, da war doch was’“, sagt sie und schmunzelt.

Doch die Hebammen können den Muttertag nicht immer zelebrieren, oft haben sie Dienst. Aber das dürfe man nicht so eng sehen, sagen beide.

Eine Überraschung am Muttertag?

Ihr schönstes Muttertagserlebnis hatte Isabel Graumann einst mit dem Wirt des ehemaligen Gasthofs Engel in Nördlingen. Ausgerechnet am Muttertag kündigte sich bei der Familie Nachwuchs an – dabei waren alle Tische doppelt besetzt und ohne den werdenden Vater lief der Laden nicht. Entsprechend nervös war der, bis sein Spross endlich auf der Welt war. „Das Kind kam gerade noch rechtzeitig in der Früh zur Welt und der Mann eilte glücklich zurück ins Lokal. Doch im Vorbeigehen rief er noch: ‚Kommt doch später alle rüber zum Essen – ich halte Euch einen Tisch frei!‘ Das haben wir dann auch gemacht, war toll!“

Hoffen die beiden Frauen auf eine Überraschung am Muttertag? „Ich bin gespannt, ob was kommt, aber ich rechne mit nichts“, sagt Graumann. Wenn sich jemand etwas hat einfallen lassen, dann vermutlich die kleine Tochter. Kollegin Heigl würde sich auch freuen, wenn der Ehemann dran denkt. „Was kommt, kommt, das ist nicht wichtig. Nur ein Küsschen, das wäre schön.“

Ein Relaxsessel für Mütter

