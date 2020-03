09:45 Uhr

Unbekannte betrügt an Supermarktkasse

Durch eine Ablenkung konnte eine Unbekannte 95 Euro an der Kasse eine Supermarkts in Dillingen stehlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Frau wollte am Samstag gegen 11 Uhr an der Kasse eines Supermarktes in der Donauwörther Straße in Dillingen Waren im Wert von fünf Euro mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Beim Herausziehen des Scheines fiel der Frau Kleingeld auf den Boden, welches sie einsammelte. Gleichzeitig forderte sie die Kassiererin auf, schon einmal das Wechselgeld von 95 Euro herzurichten.

Der Betrug fiel erst später auf

Während die Frau nun auch noch mit dem Kleingeld den Restbetrag entrichten wollte, nahm sie laut Bericht der Polizei gleichzeitig die bereits ausgelegten 95 Euro an sich, händigte den 100-Euro-Schein aber nicht aus. Der Betrug fiel erst verspätet auf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der PI Dillingen zu melden. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen