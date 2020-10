vor 10 Min.

Unbekannte brechen in Holzheimer Kieswerk ein

Die Täter stahlen nicht nur Geld und Werkzeug, sondern verursachten auch einen Schaden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten sind nach Angaben der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Kieswerk in der Dillinger Straße in Holzheim eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Maschinen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.10 Uhr, und Donnerstag, 6.25 Uhr, hebelten sie eine Zugangstür zum Werk auf und gelangten in einen Büroraum. Dort nahmen sie eine Geldkassette an sich und stemmten einen Wandtresor aus der Verankerung.

Drei Werkzeugmaschinen sind weg

Nachdem sie eine weitere Tür aufgehebelt hatten, entwendeten die Unbekannten aus einem Lagerraum zwei neuwertige Winkelschleifer und eine ebenfalls fabrikneue Bohrmaschine, alle in blauer Gehäusefarbe vom Hersteller Bosch.

Der Beuteschaden ist nicht so hoch wie der weitere Sachschaden

Der Beuteschaden wurde auf etwa 800 Euro beziffert, die Schadenshöhe beläuft sich rund 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

