vor 52 Min.

Unbekannte fahren Gartenzäune an

Zwei Autofahrer beschädigen Zäune in Gundelfingen und Zöschingen und kümmern sich nicht darum.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch um 6 Uhr einen Gartenzaun in Zöschingen angefahren. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Wagen um einen Peugeot handelte und der Mann Zeitungen ausfuhr. An dem Zaun in der Schulstraße in Zöschingen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

1500 Euro Schaden in Gundelfingen

Am Freitag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 11.30 und 15.30 Uhr einen Holzzaun in der Schlachteggstraße in Gundelfingen. Am Zaun entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Beide Unfallverursacher fuhren weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. (pol)

